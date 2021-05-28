نصائح منزلية للحد من حالات الطوارئ الطبية في ما خص صحة الأسنان

بعدما فرضت جائحة كورونا على العالم البقاء في المنزل وعدم الاقتراب من الآخر خوفاً من الوباء، اضطر عدد كبير عدم الاعتناء بصحة أسنانهم لأن الذهاب عند طبيب الأسنان يحتّم على المريض الجلوس بلا كمامة. فكيف يمكن تقليل مخاطر حدوث حالة طبية طارئة وضمان صحة أسنانك في المستويات المثلى؟

يقدم الدكتور ريتشارد ماركيز أهم نصائحه لتقليل مخاطر الطوارئ الطبية في ما يتعلق بصحة الأسنان. وقال: “كان لوباء “كوفيد-19″ آثار طويلة الأمد من حيث تأخير خدمات طب الأسنان. وتم إغلاق العيادات لفترات متفاوتة من الوقت أثناء الإغلاق الأولي، ومع ذلك، خارج الوباء، تتطلب صناعة طب الأسنان استثمارات ذات مغزى لتقليل قوائم الانتظار عموما. وستتأثر صحة الأسنان إذا لم يتم إعطاء الأولوية لذلك”.

وأضاف: “يجب معالجة مشاكل اللثة قبل أن تتطور. ويمكن أن يؤدي نزيف اللثة والتهابها في النهاية إلى تذبذب الأسنان وفقدانها. وأخيرا، والأكثر إثارة للقلق، هو تشخيص سرطانات الفم التي يمكن أن تبدأ على شكل قرح وتتطور من هناك، على الرغم من أن هذا نادر جدا. وللتلخيص – زيارات الأسنان المنتظمة ضرورية للحفاظ على صحة الأسنان واللثة، والتي يمكن أن تؤثر على الصحة العامة أيضا”.

ويسرد الدكتور ماركيز أمثلة على القضايا الأكثر خطورة التي قد تشكل حالة طارئة فيما يتعلق بصحة الأسنان، وتشمل:

– اللثة التي لن تتوقف عن النزيف.

– حساسية الأسنان الشديدة أو وجع الأسنان يسبب ألما مستمرا.

– تورم الخدين/اللثة وآلام شديدة عامة من التورم أو العدوى المحتملة.

وللحصول على نصائح منزلية للمساعدة في الحد من حالات الطوارئ الطبية، يقدم ماركيز أهم النصائح التي تشمل:

– تناول الباراسيتامول (أو إيبوبروفين إذا كان ذلك آمنا) للمساعدة في تقليل الألم الفوري.

– ضع كيس ثلج (أو علبة خضار مجمدة) على مناطق التورم.

– قم بإذابة الملح في الماء الدافئ وحركه حول الفم لمدة 60 ثانية، للمساعدة في إزالة البكتيريا والتخلص من العدوى.

– ضع كمية قليلة من زيت القرنفل على المنطقة المصابة للمساعدة في تخفيف الألم.