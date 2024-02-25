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نصائح من طبيبة نسائية للمرضعات في شهر رمضان

منذ 32 ثانية
أطعمة صحية

أطعمة صحية

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أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان المبارك، وهنا تسأل النساء المرضعات هل يسمح لهن بالصيام خلال الشهر الكريم؟

وأجابت عن هذا السؤال الدكتورة داليا أيمن استشاري النساء والتوليد في كلية طب قصر العيني، لافتة إلى أن عمر الطفل هو من يحبب إمكانية الصيام خلال شهر رمضان، فإذا كان طفلها أقل من 6 أشهر فينصح بعدم صيامها لأن نقص نسبة السوائل والأطعمة في الجسم يعرضها والجنين للمشاكل، وأبرزها الجفاف.

وأضافت أن الصيام لعدد ساعات كثيرة يتسبب في نقص قيمة الحليب الغذائية، ويقلل من إدراره، ولذا ينصح بعدم صيام المرضعات قبل إتمام طفلها الـ6 أشهر الأولي.

وأوضحت أنها يمكنها الصيام بعد إتمام طفلها 6 أشهر، لأنها تعوضه بالطعام المسموح له خلال هذه الفترة العمرية، من خضروات والفواكه وبروتين، ولذا يمكنها خلال ساعات الصيام تعويضه بالعصائر الطبيعية، وإعطائه الطعام المناسب لعمره.

وأكدت استشاري النساء والتوليد، أنه يحذر الصيام علي المرضعة المصابة بأحدي الأمراض المزمنة، لأن عدم استطاعتها علي أخذ العلاجات، في مواعدها المحددة يشكل خطرا علي صحتها، ويعرضها لبعض الأعراض، كالصداع الشديد، قلة التركيز، ونقص نسبة السكر بالدم، والهبوط.

    المصدر :
  • وكالات

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