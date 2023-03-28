نصائح من منظمة الصحة العالمية ستساعدك في رحلة الصيام

يشعر كثير من الصائمين بالتعب والارهاق في بعض الأحيان، جراء عدم تنطيم الوجبات أو تناول أطعمة قد تسبب العطش والجوع.

يستطيع الصائم، باتباع إرشادات بسيطة، أن ينقص وزنه ويُخفض معدلات ضغط الدم والكوليسترول، وعلى النقيض من ذلك، قد يزيد وزن الصائم ويكون عرضة للكثير من المشاكل إذا أفرط في تناول الطعام غير الصحي عند الإفطار والسحور.

فيما يلي عدة نصائح ستساعدك في رحلة الصيام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية:

احرص على تعويض نقص السوائل

– يجب خلال شهر رمضان شرب كمية كبيرة من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور لتعويض السوائل التي يخسرها الجسم.

– تستطيع زيادة مدخول الماء من خلال تناول الأطعمة الغنية بالماء، فعلى سبيل المثال، يمكنك تناول البطيخ في وجبة السحور أو تناوله على سبيل التحلية بعد الإفطار.

– تحتوي السلطة الخضراء على كثير من الخضروات الغنية بالماء مثل الخيار والطماطم.

– تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والكولا لأن الكافيين قد يسبب كثرة التبول، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف.

– تذكر أن المشروبات الغازية التي تحتوي على السكر ستضيف مزيداً من السعرات الحرارية إلى نظامك الغذائي.

وجبة الإفطار

– يُعتبر الإفطار على ثلاث تمرات من الطرق التقليدية والصحية لبدء وجبة الإفطار، لأن التمر غني بالألياف.

– تناول كثيراً من الخضروات لتزود جسمك بالفيتامينات والمغذيات، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة لتزود جسمك بالطاقة والألياف.

– تناول اللحوم الخالية من الدهون والدجاج بدون جلد والأسماك سواء كانت مشوية أو مطهوة في الفرن للحصول على حصة جيدة من البروتين الصحي.

– تجنب الأطعمة المقلية أو المُصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر.

السحور

– يجب أن تتضمن هذه الوجبة، التي تُعتبر مثل الفطور الخفيف، خضروات وحصة من الكربوهيدرات مثل لفائف الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، وأطعمة غنية بالبروتين مثل منتجات الألبان أو بيض، بالإضافة إلى طبق جانبي من الطحينة أو الأفوكادو.

– تجنب تناول كميات كبيرة من الحلويات عقب وجبة الإفطار، ومن الأفضل تناول فاكهة مثلجة تحتوي على الماء للتحلية مثل البطيخ أو الشمام أو أي فاكهة موسمية أخرى مثل الخوخ.

– تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح، مثل النقانق، واللحوم المُصنعة والمملحة ومنتجات الأسماك، والزيتون والمخللات، والأطعمة السريعة، والأجبان المالحة، والأنواع المختلفة من المقرمشات الجاهزة، والسلطات، والأطعمة التي تُدهَن، والصلصات (مثل المايونيز والخردل والكاتشب).