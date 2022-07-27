نصائح مهمة في حال الاشتباه بكسر بالضلوع

كسور الأضلاع من الإصابات الشائعة، وتحدث عندما يُكسر أو يُشرخ أحد عظام القفص الصدري عندما يتعرض الشخص لصدمة الصدر، مثل السقوط أو التعرض لحادث سيارة أو التصادم في أثناء ممارسة إحدى رياضات الاحتكاك.

ربما تخاف أحيانًا من إصابتك بكسر في ضلوع الجسم عند التعرض لحادث معين.. وفي حال لم تكن متأكدًا من معاناتك من تلك الحالة، هناك بعض الخطوات التي يجب عليك اتباعها.

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، بعض الإجراءات اللازمة التي يجب أخذها في عين الاعتبار في حال الاشتباه بإصابتك في كسور الضلوع.

ومن المهم جدًا ربط الذراع المقابل للجهة المصابة من الضلوع. ويجب طبعًا ربط الذراع بحزام يُعلّق على الرقبة، كما في حالة الذراع المكسورة.

وبذلك، يكون الذراع بمثابة جبيرة للضلوع.

وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية إلى ضرورة ملاحظة أي صعوبات في التنفس، وطلب خدمة الإسعاف في حال الضرورة.

المضاعفات

يمكن أن يؤدي الضلع المكسور إلى جرح الأوعية الدموية والأعضاء الداخلية. تزيد الخطورة بزيادة عدد الضلوع المكسورة. تختلف المضاعفات باختلاف الضلع المكسور.

وتتضمن المضاعفات المحتملة:

– تمزق الشريان الأورطي أو ثقبه: يمكن أن تؤدي النهاية الحادة لضلع مكسور من الأضلاع الثلاثة الأولى الموجودة أعلى القفص الصدري إلى تمزق الشريان الأورطي أو أحد الأوعية الدموية الرئيسية الأخرى.

– تمزق الرئة: يمكن أن تؤدي النهاية غير المتساوية لأحد الأضلاع الوسطى إلى تمزق الرئة وانهيارها.

انتهاك الطحال أو الكبد أو الكلى: نادرًا ما ينكسر الضلعان السفليان نظرًا لتمتعهما بمرونة أكثر من الضلوع العلوية والوسطى المثبتة في عظمة الصدر. ولكن في حالة كسر أحد الأضلاع السفلية، يمكن أن تؤدي النهايات المكسورة إلى تلف خطير بالطحال أو الكبد أو الكلى.

الوقاية

قد تساعد الإجراءات التالية في وقاية ضلع مكسور:

– احم نفسك من الإصابات الرياضية. ارتد معدات وقائية عند لعب رياضة تتطلب احتكاكًا جسديًا.

– قلل خطر الوقعات بالمنزل. يلزم خلو الأرضيات من مسببات الفوضى، وتنظيف الانسكابات على الفور، واستخدام سجادة مطاطية في الحمام، وإبقاء المنزل مضاء بشكل جيد، ووضع ظهارة لمنع الانزلاق على السجاد.

– تقوية العظام. من المهم أن تتلقي نسبة كافية من الكالسيوم وفيتامين “د” في النظام الغذائي للحفاظ علي عظم قوي. تناول حوالي 1200ملليغرام من الكالسيوم و600 وحدة دولية من فيتامين “د” من الطعام والمكملات.