نصائح "هامة" لتجنب مرض الكبد الدهني

يحدث مرض الكبد الدهني عندما تتراكم الدهون الزائدة في الكبد. وهذا يمكن أن يؤدي إلى التهاب وتندب وتلف الكبد إذا تركت دون علاج. فعادة ما ترتبط الحالة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم. لكنها يمكن أن تؤثر أيضًا على الأشخاص الذين لا يعانون من زيادة الوزن.

وأصبح مرض الكبد الدهني أكثر شيوعًا. فيما تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 25 % من الناس في العالم يعانون من هذه الحالة. لكن لحسن الحظ، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للوقاية من مرض الكبد الدهني وعلاجه.

ففي مقالة جديدة نشرها موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص ذكرت بعض النصائح التي تساعدك على تجنب مرض الكبد الدهني، وذلك وفق ما يلي:

1. الحفاظ على وزن صحي

من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها للوقاية من مرض الكبد الدهني هو الحفاظ على وزن صحي. إذ تعد زيادة الوزن أو السمنة من عوامل الخطر الرئيسية لهذه الحالة. وانه للحفاظ على وزن صحي، يجب أن تتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا وممارسة الرياضة بانتظام وتجنب استهلاك أكثر من السعرات الحرارية التي تحافظ عليها.

2. تناول نظام غذائي صحي

يلعب نظامك الغذائي دورًا مهمًا في تطور مرض الكبد الدهني. ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي منخفض الدهون المشبعة والدهون المتحولة والسكريات المضافة في منع هذه الحالة. ركز على تناول الكثير من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية.

3. ممارسة الرياضة بانتظام

التمرين المنتظم ضروري للحفاظ على وزن صحي والوقاية من أمراض الكبد الدهنية. يمكن أن تساعد التمارين في تقليل مقاومة الأنسولين والالتهابات وعوامل الخطر الأخرى المرتبطة بالحالة. اهدف إلى ممارسة التمارين متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا.

4. تجنب الكحول

يعتبر الكحول من العوامل الرئيسية التي تسهم في الإصابة بأمراض الكبد الدهنية. يمكن أن يسبب استهلاك الكثير من الكحول التهابًا وتلفًا للكبد، ما يؤدي إلى تطور الحالة.

5. السيطرة على نسبة السكر في الدم

الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بمرض الكبد الدهني. حيث يمكن أن يساعد الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة في منع هذه الحالة. فإذا كنت مصابًا بداء السكري اعمل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لوضع خطة لإدارة مستويات السكر في الدم.

6. إدارة الكوليسترول

يمكن أن تزيد مستويات الكوليسترول المرتفعة من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية. كما يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام وتناول الأدوية على النحو الموصوف بإدارة مستويات الكوليسترول لديك.

7. تجنب السموم

يمكن أن يؤدي التعرض للسموم مثل المواد الكيميائية والملوثات إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية. من أجل ذلك تجنب التدخين وقلل من استهلاكك للكحول وتوخى الحذر عند استخدام المواد الكيميائية أو منتجات التنظيف.

8. احصل على التطعيم

يمكن أن تسبب بعض أنواع العدوى الفيروسية مثل التهاب الكبد B و C تلف الكبد وتزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية. يمكن أن يساعد الحصول على التطعيم ضد التهاب الكبد B وممارسة الجنس الآمن في منع هذه العدوى.

إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بهذه الحالة فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول طرق تقليل المخاطر ومنع الحالة من التطور.