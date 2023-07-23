نصائح يجب اتباعها عند قيادة السيارة في الشمس الحارقة

مع ارتفاع درجات الحرارة في مختلف مناطق العالم، تعتبر القيادة في أكثر أوقات الشمس سطوعاً وحرارة هي مشكلة رئيسية، وتأثيرها على الرؤية فيما يعرف بوهج الشمس، بالإضافة للحرارة المرتفعة التي قد تسبب في الإصابة بضربة شمس والإجهاد الحراري حتى لو كنت داخل سيارتك.

تكون الشمس في هذه الأوقات منخفضة، ويمكن أن تلمع مباشرة في عينك أثناء وجودك في سيارتك، مما يخلق وهجاً. نتيجة لذلك، تضعف رؤيتك ويمكن أن تتأثر قدرتك على القيادة. عدم القدرة على تحديد المخاطر المحتملة وترك مساحة كافية بينك وبين المركبات الأخرى مجرد مثالين على مخاطر الشمس.

يتم تقليل الضوء الطبيعي وغالباً لا يبدو مظلماً بدرجة كافية لتشغيل المصابيح الأمامية، لذلك قد تكون الرؤية ضعيفة بشكل خاص في هذه المرحلة

في وقت قريب من شروق الشمس وغروبها، من المرجح أن أولئك الموجودين على الطرق قد استيقظوا للتو أو يعودون إلى منازلهم بعد يوم طويل في العمل. للتعب تأثير شديد على التركيز ووقت رد الفعل، والذي يزداد سوءاً بسبب وضعية الشمس.

نصائح عند القيادة في الشمس

ارتداء نظارة شمسية

في حين أن النظارات الشمسية قد لا تمنع وهج الشمس في عينيك تماماً، إلا أنها تساعد في تقليلها. تأكد من الاحتفاظ بزوج في سيارتك حيث يمكنك الوصول إليهم بسهولة وأمان!

لكن احذر من ترك النظارة الشمسية داخل السيارة خاصة على تابلوه السيارة فقد تسببت في حريق سيارة من قبل.

استخدم حاجب الشمس

في حين أننا ربما نستخدمها لفحص أنفسنا في المرآة الموجودة بها، لكن يمكن أن يكون حاجب الشمس منقذاً تاماً إذا كانت الشمس تعيق رؤيتك على الطرق.

على عكس النظارات الشمسية، يمكن أن تساعدك على منع الشمس القاتلة من رؤيتك تماماً!

القيادة بحذر

عند القيادة في ظروف أقل من المثالية، تأكد من توخي الحذر الشديد خلف عجلة القيادة، وترك مسافة إضافية بينك وبين المركبات الأخرى.

يؤكد Safelite أن ضوء الشمس يمكن أن يؤثر حتى على إدراك العمق، لذلك من المهم أن تمنح نفسك ومن حولك مساحة كبيرة!

توقف في مكان آمن

إذا كان وهج الشمس يضر بقدرتك على الرؤية بشكل خاص، فإن أفضل إجراء يمكنك اتخاذه هو الوقوف في مكان آمن، على سبيل المثال موقف للسيارات والسماح بضبط رؤيتك مرة أخرى. التأخير لمدة عشر دقائق يستحق كل هذا العناء إذا كان بصرك محمياً!

تشغيل التكييف

من المهم تشغيل تكييف السيارة حتى لا تتعرض للإجهاد الحراري، فضوء الشمس الساطعة على السيارة لفترات طويلة يحولها إلى قطعة حديد ساخنة.

شرب الكثير من المياه

من المهم إبقاء جسمك رطب وجيد التهوية خاصة في غياب التكيف داخل السيارة.

قد لا نتمكن من تجنب الشمس تماماً ولكن بهذه النصائح لا يمكننا حماية البصر فحسب، بل حماية أنفسنا والآخرين على الطرق.