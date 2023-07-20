"نصيحة صحيحة وخاطئة".. هل يفيد المشمش مرضى القلب؟

أعلنت اختصاصيّة أمراض القلب وخبيرة التغذية الروسية الدكتورة آسيات خاتشيروفا، أن كثيرين يعتقدون أن المشمش مفيد جدًا لمن يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية. فهل هذا صحيح؟

تشير الطبيبة إلى أن الكثيرين ينصحون مرضى القلب والأوعية الدموية بضرورة تناول المشمش، ولكن هذه نصيحة صحيحة وخاطئة.

وتقول: “المشمش – فاكهة جيدة تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن بما فيها البوتاسيوم والمغنيسيوم، تلك التي يعتقد أنها أكثر المعادن ضرورة للقلب والأوعية الدموية، لأنها تساعد عضلة القلب على العمل بصورة طبيعية. لذلك يعتقد أنّ على من يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية تناول المشمش. وهذا صحيح وغير صحيح في نفس الوقت. لأن الشخص إذا كان مصابًا بالفعل بهذه الأمراض، فلا يمكن علاجه بالمشمش. ولكن المشمش في هذه الحالة يصبح مصدرًا إضافيًا للحصول على البوتاسيوم. مع العلم أن المشمش وحده لا يوفر حاجة القلب اليومية من البوتاسيوم”.

وتضيف: “هناك فرضية مفادها أن الشخص الذي يعاني من زيادة الوزن يكون عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، لذلك لا يمكنه تناول أكثر من 400 غرام من الفاكهة في اليوم. لأنّ هذه الكمية تحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات. استنادًا إلى ذلك يمكن للشخص في المتوسط تناول من 100 إلى 150 غرامًا من المشمش في اليوم. وعمومًا، يجب أن تشكل الفواكه والخضار بالضبط نصف النظام الغذائي الصحي، ليبقى ربعه كربوهيدرات، والربع الآخر بروتينات”.