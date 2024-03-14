نصيحة في رمضان.. اشرب القهوة بعد التراويح

قد يحتار عشاق القهوة في اختيار الساعة المناسبة لاحتسائها في شهر رمضان المبارك. فما أفضل وقت؟

وجدت الدراسات أن شرب القهوة يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، ويقلل من خطر فشل القلب، وقد يساعد في إنقاص الوزن.

ويعد شرب القهوة في الوقت المناسب أمرا ضروريا لأن تناولها في الوقت الخطأ من شأنه أن يؤثر على جسمك، فالقهوة تحفز إفراز حمض المعدة، وفي بعض الحالات قد تسبب الجفاف أثناء ساعات الصيام.

وأول وقت يمكن أن نفكر به لشرب القهوة هو بعد الإفطار مباشرة، لكنه ليس وقتا محبذا، إذ يمكن أن يزيد بشكل كبير من حمض المعدة لدى الشخص، مما يؤدي للحرقة.

أما على السحور فالقهوة مدرة للبول، لذلك قد تؤدي إلى الجفاف خلال النهار.

لذلك، الوقت الأفضل لشرب القهوة هو بعد الإفطار بساعة أو ساعتين، أي بعد العودة من صلاة التراويح.

متى لا تشرب القهوة؟

بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يكون للقهوة آثار سلبية أكثر من الآثار الإيجابية. على سبيل المثال، قد تلاحظ أن القهوة أحيانا تجعلك تشعر بالقلق أو التوتر. وقد تؤثر القهوة على صحتك بطريقة غير معروفة لك تماما.

وفي الحالات التالية لا ينصح بشرب القهوة أو ينصح بتناول كمية قليلة منها:

1- القولون العصبي

يمكن للكافيين أن يزيد من حركة الأمعاء، بما في ذلك زيادة الإسهال، وهو أحد الأعراض الرئيسية لمتلازمة القولون العصبي.

لذلك إذا كنت تعاني من القولون العصبي، فمن المستحسن الحد من أو تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

2- الغلوكوما

يرتفع ضغط العين لدى المصابين بالغلوكوما عند تناول القهوة، لذلك ينصح بالحد من تناولها أو تجنب تناولها.

وفقا لبحث أجرته شركة ماونت سيناي، فإن شرب كميات أكبر من الكافيين يزيد من خطر الإصابة بالغلوكوما لدى أولئك الذين لديهم بالفعل استعداد لزيادة ضغط العين، وفقا لتقرير في موقع إيت ذيس نُت ذات.

3- فرط نشاط المثانة

يمكن أن يؤدي تناول الكافيين إلى زيادة تكرار التبول، لذلك الأشخاص المصابون بفرط نشاط المثانة ينصحون بتجنبها.

4- أمراض القلب

نظرا لأن الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يسبب زيادات مؤقتة في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، فمن المهم لأي شخص يعاني من أمراض قلبية موجودة مسبقا أن يتحدث مع طبيبه حول ما إذا كانت القهوة آمنة للاستهلاك، وما الكمية المسموح له بشربها.

5- الحامل

الكلية الأميركية لأمراض النساء والتوليد توصي الحوامل بالحد من الكافيين إلى 200 ملليغرام (نحو فنجانين من القهوة) يوميا من أجل تقليل خطر الإجهاض والولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة.

ومع ذلك، خلصت مراجعة بحثية عام 2020 منشورة في المجلة البريطانية للطب إلى أنه لا يوجد مستوى آمن لتناول الكافيين أثناء الحمل. ويجب على الحوامل مناقشة تناولهن الكافيين مع طبيبهن.

6- المرضع

بما أن الكافيين منبه ومدر للبول، فقد تكون الأم المرضعة معرضة لخطر الجفاف. وتقترح جمعية الحمل الأميركية تجنب الكافيين قدر الإمكان أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية.

7- القلق

الكافيين منبه، وهذا يعني أنه قد يؤدي إلى تفاقم القلق لدى بعض الأفراد. إذا كنت تعاني بانتظام من القلق أو نوبات الهلع، فقد ترغب في التفكير في تجنب أو تقليل تناول القهوة التي تحتوي على الكافيين.

وجدت الأبحاث التي أجراها المستشفى العام للطب النفسي أن المستويات الأعلى من الكافيين (حوالي 5 أكواب من القهوة يوميا) يمكن أن تسبب نوبات هلع لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق.

8- الإسهال

إذا كنت تعاني من الإسهال، فإن القهوة ستزعجك لأنها تحرك الأمعاء.

9- الارتجاع المعدي المريئي (جي إي آر دي)

يمكن للكافيين أن يضعف العضلة العاصرة للمريء السفلية، وهو الصمام الذي يصل بين المريء والمعدة. وهذا يمكن أن يتسبب في دخول محتويات المعدة الحمضية إلى المريء، مما يؤدي إلى أعراض ارتجاع المريء غير المريحة.

إذا كان لديك ارتجاع معدي مريئي، ففكر في تناول القهوة المنزوعة الكافيين.

فوائد القهوة

نختم مع فوائد القهوة، حيث قال الكاتب عثمان مفتو أوغلو -في مقال نشرته صحيفة “حريت” التركية- إن منها:

*بفضل محتواها من مضادات الأكسدة، فإنها تحمي الجسم من الجذور الحرة وتمنع تلف الخلايا.

*تساعد على فقدان الوزن عن طريق تسريع عملية التمثيل الغذائي.

*تعمل على تقوية الانتباه والتركيز.

*يمكن أن تساعد في تقليل مشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق.

*لها تأثيرات إيجابية على الجهاز الهضمي، وتخفف من مشاكل الجهاز الهضمي.

*لها خصائص مضادة للالتهابات.

*يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية من خلال دعم صحة القلب.

*يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد عن طريق حماية صحة الكبد.

*يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية مثل مرض ألزهايمر ومرض باركنسون.

*لها آثار إيجابية على الجهاز المناعي، ويمكن أن يزيد من مقاومة الأمراض.