نصيحة للرجال والنساء.. تناول هذه الثمرة أسبوعيا يحمي من أمراض القلب

الفواكه والخضار من المصادر الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، لتعزيز مناعته وحمايته من الأمراض.

وكشفت دراسة حديثة أن تناول فاكهة الأفوكادو يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية لدى الرجال والنساء، وتُعد بديلًا صحيًّا للعديد من الأطعمة مثل الزبدة والجبن واللحوم المصنعة.

وتُعد أمراض القلب والأوعية الدموية أحد أسباب الوفاة الرئيسية في مختلف أنحاء العالم، حيث تودي بحياة نحو 18 مليون شخص كل عام، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وأكدت دراسة نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن تناول حصّتين من الأفوكادو -أي ما يعادل ثلثي ثمرة- أسبوعيًّا يقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 21%.

وقال أستاذ التغذية وعلم الأوبئة في جامعة هارفارد وأحد المشاركين في الدراسة “تحتوي الأفوكادو على دهون صحية تساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية”.

وتعزز النتائج السابقة ارتباط الأفوكادو بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث أشارت دراسات سابقة إلى دورها في الوقاية من أمراض القلب المميتة.

وتحتوي فاكهة الأفوكادو على نسب عالية من السعرات الحرارية والدهون الأحادية غير المشبعة، وهي من الدهون الجيدة والمفيدة لصحة القلب ولا تضر بالشرايين.

وشارك في الدراسة أكثر من 110 آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 30 و75 عامًا، جميعهم من المتخصصين في مجال الطب خلال الأعوام من 1986 إلى 2016، وكانوا لا يعانون من أمراض القلب والسرطان عندما بدأت الدراسة.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين تناولوا حصّتين على الأقل من ثمرة الأفوكادو كل أسبوع “كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالبالغين الذين تناولوا كميات أقل”.

بدورها، قالت رئيسة جمعية القلب الأمريكية شيريل أندرسون “لا يوجد طعام واحد سحري عند تناوله بشكل روتيني يحافظ على صحة القلب، إلا أن للأفوكادو فوائد صحية مهمة لا سيّما أننا بحاجة ماسة لتحسين الأنظمة الغذائية المتبعة”.