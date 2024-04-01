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نصيحة للصائمين.. ازيلوا الجلد من الدواجن والشحم من اللحوم

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 1 - أبريل - 2024 7:57 مساءً
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قدمت وزارة الصحة القطرية عبر صفحتها على منصة إكس بعض الممارسات الغذائية الصحية الواجب اتخاذها في شهر رمضان المبارك وذلك ضمن سلسلة نصائح صحية.

وتتضمن هذه الممارسات الغذائية الصحية ما يلي:

1- تجنب المشروبات عالية السكر مثل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والعصائر المصنعة، أو العصائر التي تحتوي على سكر مضاف.

2- ضرورة الحرص على إزالة الجلد من الدواجن والشحم من اللحوم عند تحضير وطبخ الطعام، وذلك لتقليل محتواها من الدهون التي تلعب دورا في السمنة وارتفاع الكوليسترول.

3- الحرص على تقليل استخدام الملح والسكر والدهون عند تحضير وطبخ الطعام.

4- – تجنب ترويج الشائعات الغذائية، وعدم التردد في التواصل مع وزارة الصحة للتحقق من أي معلومة بشأن سلامة الأغذية.

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