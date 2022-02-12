نصيحة للنساء.. هذه الفاكهة تحارب هشاشة العظام بعد سن الـ50

البرقوق من الفواكه الصيفية اللذيذة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، كما أنه يقي من بعض الأمراض ويعزز صحة الشعر والبشرة، وأشارت دراسات جديدة إلى أنه قد يكون مفيدًا لصحة العظام أيضًا.

وخلال مراجعة لباحثين من جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية نشرتها الخميس دورية “أدفانسيس إن نيوترشن “، وجد الباحثون أن البرقوق يمكن أن يساعد في منع أو تأخير هشاشة العظام لدى النساء بعد سن اليأس، ربما بسبب قدرته على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وكلاهما يساهم في حدوث الهشاشة.

وتقول كوني روجرز، الأستاذة المساعدة في علوم التغذية وعلم وظائف الأعضاء، والمؤلف الرئيسي للمراجعة البحثية في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لجامعة بنسلفانيا بالتزامن مع نشرها: “بعد سن اليأس لدى النساء، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات هرمون الأستروجين إلى زيادة الإجهاد التأكسدي والالتهابات، مما يزيد من خطر ضعف العظام الذي قد يؤدي إلى كسور، وقد يساعد دمج البرقوق في النظام الغذائي في حماية العظام عن طريق إبطاء هذه العملية أو منعها”.

وهشاشة العظام هي حالة تصبح فيها العظام ضعيفة أو هشة، ويمكن أن تحدث لأي شخص في أي عمر، ولكن وفقًا للباحثين، فهي أكثر شيوعًا بين النساء فوق سن الخمسين، وتؤثر هذه الحالة على أكثر من 200 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم، وتسبب ما يقرب من 9 ملايين كسر كل عام.

وبينما توجد أدوية لعلاج هشاشة العظام، قال الباحثون إن هناك اهتمامًا متزايدًا بطرق علاج الحالة بالتغذية.

ووفقًا للباحثين، يتم الحفاظ على العظام طوال حياة البالغين من خلال عمليات تقوم باستمرار ببناء خلايا عظمية جديدة مع إزالة الخلايا القديمة، ولكن بعد سن الأربعين، يبدأ تفكك الخلايا القديمة في التفوق على تكوين خلايا جديدة، ويمكن أن يحدث هذا بسبب عوامل متعددة بما في ذلك الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

ويحتوي البرقوق على العديد من الفوائد الغذائية مثل المعادن وفيتامين (K) والمركبات الفينولية والألياف الغذائية، وكلها قد تكون قادرة على المساعدة في مواجهة بعض هذه التأثيرات، كما أكد الباحثون من خلال تحليل البيانات لـ16 دراسة قبل السريرية في نماذج القوارض، وعشر دراسات قبل السريرية، واثنتين من التجارب السريرية.

وعلى سبيل المثال، وجدت التجارب السريرية أن تناول 100 جرام من البرقوق – حوالي 10 ثمرات- يوميًا لمدة عام واحد يحسن كثافة المعادن في العظام في الساعد والعمود الفقري السفلي ويقلل من علامات دوران العظام.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول 50 أو 100 جرام من البرقوق يوميًا لمدة ستة أشهر منع فقدان الكثافة المعدنية الكلية للعظام، مقارنة بالنساء اللائي لم يأكلن البرقوق.