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نصيحتان لتقليل خطر سرطان الأمعاء

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 8 - مارس - 2024 11:08 مساءً
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أوضحت طبيبة الأورام، أورسينا تيتلبوم، أنه من الصعب اكتشاف سرطان الأمعاء في وقت مبكر نظرا لتجاهل الأعراض في أغلب الأحيان.

لذلك، كشفت تيتلبوم عن نصيحتين تتبعهما “شخصيا” لحماية نفسها من سرطان الأمعاء:

– عدم تجاهل الأعراض غير الطبيعية أو العلامات التحذيرية (حتى لو كنت صغيرا)

قد يؤدي تجاهل الأعراض الصحية غير العادية إلى تأخير تشخيص المرض وتقليل فرصك في البقاء على قيد الحياة.

وحذرت تيتلبوم قائلة: “احذر من أي تغييرات في عادات الأمعاء. إذا كنت تتبرز كالمعتاد ولكن الإمساك أصابك بشكل متكرر في وقت لاحق، أو لاحظت وجود دم في البراز وتشعر بألم في البطن، فمن المفيد التحدث إلى الطبيب”.

وقالت أيضا إنه يجب التحدث إلى الطبيب إذا كنت تعاني من إسهال غير مبرر أو تعب أو فقر دم مفاجئ.

ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لسرطان الأمعاء: نزيف المستقيم وألم الشرج أو المستقيم وفقدان الوزن غير المتوقع.

– اتباع أسلوب حياة نشط مع نظام غذائي صحي

يرتبط سرطان الأمعاء عادة بخيارات نمط الحياة السيئة، مثل تدخين السجائر واستهلاك الكحول وعدم النشاط البدني.

وترتبط اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وأوضحت تيتلبوم: “لا يوجد مؤشر مثالي لسرطان القولون، ولكن على مستوى العالم، قد يساعد نمط الحياة الصحي في تجنبه”.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إن سرطان الأمعاء يمكن أن يكون ناجما عن التغيرات الجينية ونمط الحياة والعوامل البيئية.

لكن وجود حالات صحية معينة يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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