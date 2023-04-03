نطاق الفيروس يتّسع.. غينيا الاستوائية تُعلن ارتفاع حصيلة ضحايا "ماربورغ"

أكدت وزارة الصحة في غينيا الاستوائية، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس “ماربورغ” المنتشر منذ شهرين، إلى عشر وفيات، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وأشارت وزارة الصحة في تغريدة نشرتها على “تويتر”، إنه “حتى الأحد لم تسجل أي حالة خلال الـ48 ساعة الأخيرة، 14 حالة إصابة متراكمة، ودخول عشرة أشخاص المستشفى اثنان إصابتهما مؤكدة وثمانية يشتبه في إصابتهم”.

هذا وسُجلت حالة وفاة جديدة واحدة، لترتفع بذلك إلى عشر وفيات الحصيلة الإجمالية للضحايا الذين قضوا في غينيا الاستوائية من جراء هذه الحمى النزفية القاتلة الشبيهة بـ “إيبولا”.

ولفتت الوزارة إلى أنها “تتابع ما مجموعه 604 أشخاص مخالطين لمصابين بالفيروس، بعدما كان عدد هؤلاء يبلغ 825 شخصًا في 30 آذار”.

ودعت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، غينيا الاستوائية إلى إبلاغها بأعداد الإصابات بفيروس “ماربورغ” خشية تفشيه إلى نطاق أوسع من ذلك المبلغ عنه حتى الساعة. وأعربت عن قلقها من “تسجيل محتمل لـوباء واسع النطاق قد يؤثر على الغابون والكاميرون”.

وسبق أن أعلنت منظمة الصحة العالمية إرسالها “خبراء إضافيين” إلى غينيا الاستوائية، مشيرة إلى أنها تساعد أيضًا “الغابون والكاميرون في الاستعداد للوباء ومواجهته”.

وأعلنت تنزانيا أيضًا قبل أسبوعين، أن فيروس “ماربورغ” بدأ يتفشى فيها وأنه أوقع خمس وفيات.

وينتقل فيروس “ماربورغ” إلى الإنسان من طريق خفافيش الفاكهة ويتفشى بين البشر عبر الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للمصابين أو بالأسطح والمواد.