نظام رجيم صحي لإنقاص 10 كيلوجرامات في أسبوع

الكرش المنتفخ يعتبر مشكلة للكثير من الأشخاص، وهو ما يجعلهم يرغبون في الحصول على رجيم قاس وسريع للتخلص من المتاعب المترتبة عليه.

وهناك العديد من النصائح التي يجب الالتزام بها قبل بدء أي نظام رجيم وذلك لضمان الحصول على نتائج سريعة، دون الإضرار بسلامة الجسم وضمان حصوله على الطاقة اللازمة.

ومن أبرز هذه النصائح:

– تناول الزبادي خالي الدسم.

– شرب 2 لتر ماء على الأقل يوميا.

– تناول المشروبات الساخنة لكن دون إضافة السكر.

– المشي 20 دقيقة يوميا على الأقل.

– تجنب الحلويات نهائيا.

– الابتعاد عن المشروبات الغازية حتى الدايت منها.

– مضغ الطعام جيدا قبل البلع.

– دخول الحمام بشكل دوري لتجنب الإمساك

– تناول الخس أو الخيار بين الوجبات في حالة الجوع.

– الالتزام بتناول ثلاثة وجبات يوميا.

– تجنب تناول المأكولات السريعة

نظام رجيم قاسي للكرش

يتكون هذا النظام من:

– إفطار: 2 بيضة مسلوقة وخيارة وشريحة لانشون وكوب شاي بدون سكر أو نسكافية بدون سكر.

– الغداء: طبق سلطة كبير بدون جزر وطماطم

– العشاء: ستيك مشوي 250 جم بدون دهون وعلبة زبادي.

وفي اليوم الثاني يمكن الحصول في الغداء على ¼ دجاجة مشوية وزبادي ببذر الكتان، أما العشاء: بيضة مسلوقة وسلطة خضراء.

وفي اليوم الثالث، يمكن الحصول في الغداء على قطعة جبن قريش 100 جم، أما العشاء: 1/4 دجاجة مسلوقة ويفضل أن تكون صدر.

أما اليوم الرابع، فيمكن الحصول في الغداء على حبتين كيوي، وفي العشاء: علبة تونة بدون زيت ويضاف إليها ليمون.

واليوم الخامس، يتكون الغداء من طبق خضار مسلوق وعدم إضافة ملح ويمكن إضافة التوابل مثل الجنزبيل والقرفة. أما العشاء: سمكة مشوية بوزن 250 جم وسلطة بدون طماطم.

وفي اليوم السادس، يتكون الغداء من قطعة لحمة مسلوقة وسلطة مضاف إليها بذر الكتان المطحون، والعشاء: ثمرة فاكهة.

وفي ختام الأسبوع، يمكن الحصول على غداء يتكون من 1/4 دجاجة مسلوقة وطبق سلطة خضراء بدون طماطم أو جزر، والعشاء عبارة عن: 3 شرائح لانشون وكوب لبن منزوع الدسم.