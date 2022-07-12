الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 ﻫ - 12 يوليو 2022 |
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نظام صحي جديد لمرضى كورونا في هونج كونج

منذ ساعة واحدة
كورونا

كورونا

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قال وزير الصحة بحكومة هونج كونج لو تشونج – ماو، في مؤتمر صحفي، أنه سوف يطلب من مرضى فيروس كورونا ارتداء سوار إلكتروني اعتبارا من 15 يوليو إذا كانوا يخضعون لعزل منزلي.

وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أن المدينة تخطط لبدء نظام صحي، حيث تدرس الانتقال من الحجر الصحي الفندقي إلى العزل المنزلي.

وخططت هونج كونج لسيناريو أسوأ الحالات من أجل أحدث تفش لكوفيد – 19، حيث إنه من المتوقع أن تشهد هيئة المستشفيات دخول 300 مريض يوميا بحلول نهاية يوليو.

ووصل إجمالي الحالات المؤكدة الجديدة بكوفيد – 19، الاثنين، إلى 2863، وبلغ عدد الحالات المحلية 2611 والوافدة 252، فيما وصلت الوفيات الجديدة إلى سبع حالات.

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