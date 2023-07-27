نظام غذائي يخلصك من دهون البطن في أسبوع

لا شك أن أنقاص الوزن والتخلص من الدهون من أبرز الأهداف التي يطمح لتحقيقها الكثير من الأشخاص.

يمكن حاليا التخلص من دهون البطن بدون تمارين رياضية، إذ يكمن السر في الغذاء الذي يتناوله الإنسان يوميًا، بحسب موقع «هيلث لاين»، الذي أكد أن أي شخص يستطيع من خلال اتباع نظام صحي أن يصل إلى الوزن المثالي الذي يريده، والتخلص من دهون البطن خلال أسبوع.

نظام غذائي للتخلص من دهون البطن

في البداية للتخلص من دهون البطن بدون تمارين، تكمن في وجبة الإفطار الثابتة، إذ يمكن أن تعتمدين فيها على عدد 3 بيضات مسلوقين و2 ملعقة جبن قريش بالطماطم والخيار، بجانب الحرص على تناول كوب ماء دافئ على الريق عليه ملعقة كركم و3 حبات فلفل أسود حصي، وتناول خلال اليوم 2 كوب من الشاي الأخضر.

ويجب أن تحتوي وجبة الغداء، على أي نوع بروتين، وأي نوع من الخضراوات، مع 3 أو 4 ملاعق كبيرة أرز، وبعدها ثمرة فاكهة.

ويكون العشاء عبارة عن 2 حبة خيار مقطعين على علبة زبادي بلدي أو يوناني، مع إضافة ملعقة كمون ونصف ملعقة قرفة.

فواكه تخلصك من الدهون

تدخل الفواكه بشكل أساسي في نظامك الغذائي للتخلص من الدهون بشكل عام والبطن بشكل خاص، وعملية إنقاص الوزن، من بينها التوت لغناه بالألياف والمياه، إذ يمنحك طاقة مستدامة، بخلاف احتوائه على مضادات أكسدة.

ويدخل البطيخ، بين تلك الفاكهة، نظرا لأنه منخفض السعرات الحرارية، وغني بالعناصر الغذائية، ومضادات الأكسدة، مثل الليكوبين وفيتامينات A وC، ولأن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء تملأ الأمعاء، وتساعد على تقليل السعرات الحرارية التي تتناولها.

ويؤكد الدكتور شادي عبد العال، خبير التغذية العلاجية لـ«هُن»، إنّ الشاي الأخضر والكمثرى والتفاح، وبعض الأطعمة الأخرى مفيدة للغاية في التخلص من دهون البطن، ويجب أن تكون من مكونات النظام الغذائي اليومي، بجانب ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم لخسارة الوزن، خاصة دهون البطن.