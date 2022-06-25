نظام غذائي يساعد على خسارة الوزن خلال 4 اشهر.. اليكم التفاصيل

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فهناك العديد من الخيارات المتعلقة بخطط الوجبات وعادات الأكل الآمنة لصحتك العامة، كما أنها تقدم نوع النتائج التي ستساعدك في الوصول إلى أهدافك.

ومع ذلك، فإن بعضها أكثر فعالية من البعض الآخر في الواقع، وفقاً لبحث جديد، قد يكون أفضل رهان لك هو اختيار نظام غذائي نباتي لا يركز على تقييد السعرات الحرارية ولكنه يتضمن حصة عادلة من البقوليات.

تضمنت دراسة أجرتها لجنة الأطباء للطب المسؤول والتي نُشرت مؤخراً في مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية 244 مشاركاً كانوا جميعاً يعانون من زيادة الوزن، وذلك حسب ما ذكره موقع “Eat This، Not That”.

بينما حافظ البعض على وجباتهم الغذائية العادية، طُلب من آخرين التحول إلى نظام غذائي نباتي قليل الدسم لا يتطلب تقييد السعرات الحرارية.

بعد أربعة أشهر، انخفض أولئك الذين تمسكوا بنظام غذائي نباتي 13 رطلاً في المتوسط ​​بينما فقد المشاركون الذين تناولوا الكثير من البقوليات الوزن وكتلة الدهون بالإضافة إلى الأنسجة الدهنية الحشوية.

أشارت مؤلفة الدراسة المشاركة الدكتورة هانا كاهليوفا، مديرة الأبحاث السريرية في لجنة الأطباء، وفقاً لـEurekAlert: “يُظهر بحثنا أن أفضل طريقة لتحسين جودة صحتك هي تحسين جودة الأطعمة التي تتناولها، وهذا يعني تجنب المنتجات الحيوانية واتباع نظام غذائي نباتي غني بالفواكه والخضروات والحبوب والفاصوليا”.

وتقول الدكتورة دانا إليس هونز أخصائية التغذية السريرية في المركز الطبي بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، والأستاذ المساعد في مدرسة UCLA Fielding للصحة العامة، إنه “عندما يتعلق الأمر بالسبب الذي يجعل النظام الغذائي النباتي فعالاً للغاية، وأنه يركز “عندما يكون نظاماً غذائياً نباتياً كاملاً” على الأطعمة غير المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن والبروتينات النباتية ومحتوى الماء، وهذا النوع من النظام الغذائي يشبع ويشبع للغاية، لذلك لا تدرك أنك يأكلون سعرات حرارية أقل”.

علاوة على ذلك، تقول هونز: “هذه الأطعمة مضادة للالتهابات، وتحتوي على سعرات حرارية منخفضة، وتساعد في تنظيم الهرمونات، وهو ما مفيد للصحة وإنقاص الوزن”.

بالنسبة للبقوليات، توضح هونز أنها “غنية بالألياف والبروتين بشكل لا يصدق مما يجعلها ممتلئة للغاية علاوة على ذلك، فإنهم أيضاً يرفعون درجة حرارة الجسم أثناء الهضم “التأثير الحراري للطعام”، لذلك تحرق المزيد من السعرات الحرارية لهضمها”.