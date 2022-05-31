نقص الفيتامين عند الأطفال.. تنبّهوا الى هذه العلامات!

يواجه العديد من الأشخاص نقصًا في بعض الفيتامينات الأساسية، ويظهر ذلك من خلال بعض العلامات والأعراض، مثل قلة النوم وآلام العظام والمفاصل والدوار والارهاق والاكتئاب وغيرها.. وعلى غرار البالغين، قد يصيب نقص الفيتامينات الأطفال أيضًا.

في هذا الإطار، أبلغت خبيرة تغذية الأسرة “يكاترينا ماركوفا” عن سبب أهمية تحديد وتعويض نقص الفيتامينات والمعادن في جسم الطفل في الوقت المناسب.

ففي فصل الربيع، بعد شتاء طويل، يكون جسمنا مرهقًا بشكل خاص. ويحين الوقت لتجديد احتياطيات الفيتامينات، التي تعد أكثر المساعدات إخلاصًا لمناعتنا.

وقالت الخبيرة: “ما هو عوز الفيتامينات؟ هذه حالة تتميز بنقص كامل في الفيتامينات. على سبيل المثال، الكساح، الاسقربوط، البلاجرا”، حسب موقع “ميديك فوروم”.

ومن الضروري التمييز بين مفاهيم عوز الفيتامينات ونقص الفيتامينات – انخفاض حاد، ولكن ليس كاملًا في احتياطيات الفيتامينات.

يتجلى نقص الفيتامين في زيادة التعب، على سبيل المثال، على خلفية نقص الحديد.

علامات نقص الفيتامينات:

• الدوخة

• التعب السريع

• الخمول والنعاس

• الغثيان وقلة الشهية

• انتباه مشتت

• البكاء

• شحوب الوجه، سواد تحت العينين

وقد يكمن سبب نقص الفيتامينات في نظام غذائي فقير وغير متوازن، وقائمة رتيبة وانتقائية للطفل في الطعام.

في بعض الأحيان يكون السبب خللًا في الجهاز الهضمي، وقلة النشاط البدني والمشي في الهواء الطلق، وعدم وجود نظام يومي، وبعض الأدوية.

لتشخيص نقص فيتامين، تحتاج إلى القيام بالتحاليل التالية: تحليل شامل للدم وسرعة ترسب الدم، وتحليل فيتامين د، وحمض الفوليك، واليود في البول، وتحليل المعادن في الشعر، والبروتين الكلي، وناقلة امين أسبارتات وناقلة امين الألانين، واليوريا، وحمض البوليك، والكرياتينين، وناقلة الببتيد غاما غلوتاميل، وتحليل البراز، والموجات فوق الصوتية للبطن.