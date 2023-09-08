نمط حياة وظروف يجب تجنّبها.. كيف تُحافظ على صحّة الكبد؟

الكبد هو أكبر عضو في جسمك وتقع عليه بعض المسؤوليات الكبيرة بنفس القدر. من بين الأدوار العديدة التي يؤديها الكبد، تشمل بعض الوظائف الأكثر شهرة، تصفية دم الجسم ومعالجة العناصر الغذائية وتخزين الطاقة. ونظرًا لأنه يؤدي العديد من الوظائف، يكون الكبد عرضة للهجوم على جبهات متعددة. يمكن أن يحدث تليف الكبد في حالة تلفه، مما قد يؤدي في النهاية إلى فشل الكبد أو السرطان، وفق موقع health.

وبينما يربط معظم الناس تلف الكبد بإساءة استخدام الكحول، إلا أنّ هناك عوامل أخرى يمكن أن تلعب دورًا أيضًا. نستكشف هنا الظروف الصحية والأدوية وعادات نمط الحياة التي قد تتسبب في تلف الكبد، وما يمكنك فعله للحفاظ على صحة هذا العضو الحيوي.

ماذا يحدث عندما يتضرر الكبد؟

يرتبط تلف الكبد بالعديد من الحالات الطبية. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي أشكال عديدة من التهاب الكبد، وهي عدوى تؤثر على الكبد، إلى تلف الكبد. وتشمل الحالات الأخرى سرطان الكبد، ومرض ويلسون، والأضرار الناجمة عن الكحول.

نظرًا لأن الكبد يشارك في العديد من وظائف الجسم، فإن أعراض تلف الكبد متنوعة. يمكن أن تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، آلام البطن أو تورمها، وظهور العيون أو الجلد باللون الأصفر بسبب حالة تعرف باسم اليرقان، واختبارات وظائف الكبد غير الطبيعية التي يجريها مقدم الرعاية الصحية.

عندما يفكر الكثير من الناس في تلف الكبد، فإنهم يفكرون في تليف الكبد. هذا هو تندب الكبد ويقلل من وظائف الكبد. ومع ذلك، فإن تليف الكبد هو المرحلة الأخيرة عندما يصاب الشخص بمرض الكبد المزمن.

الظروف الصحية التي تسبب تلف الكبد

يمكن للعديد من الحالات الصحية أن تسبب أو تزيد من خطر تلف الكبد بشكل مباشر. وتشمل بعض هذه الحالات الصحية السمنة والتهاب الكبد والأمراض الوراثية وأمراض المناعة الذاتية المختلفة.

1. البدانة/ السمنة

ويعتقد أن السمنة تلعب دورًا في مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، الذي يصيب حوالي 100 مليون شخص في الولايات المتحدة و”سيكون قريبًا السبب الأول لزراعة الكبد في الولايات المتحدة”، كما قال ديفيد بيرنشتاين، رئيس قسم أمراض الكبد في نورثويل هيلث في مانهاست، نيويورك.

يحدث مرض الكبد الدهني غير الكحولي عندما يتم تخزين الكثير من الدهون في خلايا الكبد. في حين أن الخبراء لا يعرفون بالضبط أسباب هذه الحالة، إلا أنها ترتبط أيضًا بمتلازمة التمثيل الغذائي وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والسمنة.

عندما تحتوي خلايا الكبد على الكثير من الدهون، يمكن أن يحدث تليف الكبد وفشل الكبد. على الرغم من أن الأشخاص في الأربعينيات والخمسينيات من العمر لديهم خطر أكبر للإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، إلا أنه يمكن أن يحدث أيضًا عند المراهقين الذين يعانون من السمنة.

2. التهاب الكبد

يعد التهاب الكبد المزمن B وC مسؤولاً عن معظم حالات سرطان الكبد في جميع أنحاء العالم. ينتشر التهاب الكبد C، وهو السبب الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة، من خلال ملامسة الدم المصاب، مما يعني أنه يمكنك الإصابة به من خلال مشاركة الإبر، وممارسة الجنس دون وقاية (على الرغم من أن هذا أقل شيوعًا)، ونادرًا ما يتم نقل الدم. كما أن الحصول على وشم بإبرة متسخة يعرضك أيضًا للخطر.

عادة ما يمكن علاج عدوى التهاب الكبد C المزمن بالأدوية، ولكن الحصول على تشخيص سريع أمر ضروري. يشار إلى هذا المرض في كثير من الأحيان باسم “القاتل الصامت” لأن الكثير من الناس لا يعرفون أنهم مصابون به، ويمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد وسرطان الكبد وفشل الكبد والوفاة إذا ترك دون علاج. قال الدكتور بيرنشتاين: “المفتاح هو الاكتشاف المبكر والحصول على العلاج”.

ينتشر التهاب الكبد B أيضًا عن طريق الدم الملوث، وهو أقل شيوعًا لدى البالغين في الولايات المتحدة نظرًا لتوفر لقاح وموصى به لمعظم الأطفال.

3. أمراض وراثية

يمكن أن تلعب الوراثة أيضًا دورًا في صحة الكبد، ويمكن أن تؤدي العديد من الحالات الوراثية إلى أمراض الكبد. على سبيل المثال، يتسبب مرض داء ترسب الأصبغة الدموية الوراثي في تراكم الحديد في الجسم، مما قد يسبب تليف الكبد وفشل الكبد في نهاية المطاف.

والأقل شيوعًا هو مرض ويلسون، الذي يسبب تراكم النحاس في الجسم، مما لا يؤدي إلى إتلاف الكبد فحسب، بل أيضا الدماغ والأعضاء الأخرى.

ولحسن الحظ، فإن كلا الحالتين قابلتان للعلاج، إن لم يكن قابلتان للشفاء. بالنسبة لداء ترسب الأصبغة الدموية، تنخفض مستويات الحديد في الجسم عن طريق إزالة الدم بانتظام. بالنسبة لمرض ويلسون، يمكن لبعض الأدوية التي تسمى العوامل المخلبية إزالة النحاس.

يمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك فحص الاضطرابات الوراثية المتعلقة بالكبد أثناء الفحوصات. وهذا عادة ما ينطوي على فحص الدم.

4. أمراض المناعة الذاتية

بعض أمراض المناعة الذاتية يمكن أن تؤثر أيضًا على وظائف الكبد. عندما يهاجم الجهاز المناعي في الجسم الكبد عن طريق الخطأ، يطلق عليه التهاب الكبد المناعي الذاتي. لا أحد يعرف بالضبط ما الذي يجعل الجسم ينقلب على نفسه، لكن العوامل الوراثية قد تلعب دورًا. عادةً ما يصيب هذا المرض الأشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم أنثى عند الولادة، كما أنه أكثر شيوعًا عند الأشخاص المصابين بأمراض المناعة الذاتية الأخرى.

تليف الكبد الصفراوي الأولي (PBC) هو أحد أمراض المناعة الذاتية الأخرى التي عادة ما تصيب الأشخاص الذين تم تعيينهم أنثى عند الولادة. يمكن أن تؤدي كلتا الحالتين إلى تليف الكبد وفشل الكبد إذا لم يتم علاجهما. على الرغم من عدم وجود علاج لالتهاب الكبد المناعي الذاتي أو PBC، إلا أن العلاج يمكن أن يحافظ على صحتك.

وقال الدكتور بيرنشتاين: “طالما أبقيت الأمور تحت السيطرة، يمكنك أن تعيش متوسط العمر المتوقع الطبيعي”.

عوامل نمط الحياة التي يمكن أن تلحق الضرر بالكبد

في حين أن الفرد قد لا يكون لديه سيطرة تذكر على ما إذا كان يعاني من حالة طبية تزيد من خطر تلف الكبد أو ما إذا كان يحتاج إلى تناول الأدوية أم لا، فإن معظم الأفراد لديهم بعض السيطرة على عادات نمط الحياة.

1. التدخين

إليك سبب آخر للإقلاع عن التدخين: التدخين يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد وتليف الكبد. حيث وجدت دراسة أجريت عام 2013 في المجلة الاسكندنافية لأمراض الجهاز الهضمي أن التدخين يرتبط بزيادة خطر الإصابة بتليف الكبد بشكل مستقل عن تناول الكحول.

يمكن للمواد الكيميائية السامة الموجودة في دخان التبغ أن تسبب الالتهابات وتليف الكبد في نهاية المطاف. يعزز التدخين أيضًا إنتاج السيتوكينات، وهي مواد كيميائية تسبب المزيد من الالتهابات وتدمر خلايا الكبد.

مصدر قلق آخر: بالنسبة للأشخاص المصابين بالتهاب الكبد B أو C، يمكن أن يزيد التدخين من خطر الإصابة

بسرطان الكبد، وهو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الكبد.

2. الكحول

على الرغم من أن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا، إلا أن إساءة استخدام الكحول تظل سببًا رئيسيًا لتليف الكبد وأمراض الكبد اللاحقة. فما يقدر بنحو 10 إلى 15٪ من الذين يشربون الخمر بكثرة يصابون بتندب الكبد. وهذا يعني أن الشرب باعتدال أو عدم تناوله على الإطلاق يمكن أن يقطع شوطًا طويلًا نحو الحفاظ على صحة الكبد. وإذا كنت تعاني بالفعل من تلف الكبد، “لا توجد حبوب سحرية للتخلص من تليف الكبد. لذلك توقف عن استهلاك الكحول”، حسبما قال الدكتور بيرنشتاين.

3. المشروبات الغازية والسكرية

تعتبر المشروبات الغازية المحملة بالسكر سببًا سيئ السمعة لزيادة الوزن، لذلك ليس من المستغرب أن يتم ربطها أيضًا بتلف الكبد.

وجدت إحدى الدراسات التي نشرت عام 2015 في مجلة أمراض الكبد أن الأشخاص الذين شربوا واحدًا أو أكثر من المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا لديهم علامات أعلى للإصابة بأمراض الكبد الدهنية من أولئك الذين لم يشربوا أي مشروبات سكرية أو الذين اختاروا أصناف النظام الغذائي. وكان هذا الخطر أعلى بين الأشخاص الذين يعانون بالفعل من السمنة المفرطة أو زيادة الوزن.

كما وجدت الأبحاث المنشورة في مجلة Pediatric Obesity عام 2013 أن الأشخاص الذين تناولوا مشروبين سكريين يوميًا لمدة ستة أشهر ظهرت عليهم علامات مرض الكبد الدهني.

إلى جانب ذلك، لقد ثبت أن التقليل من تناول الصودا يساعد في إنقاص الوزن، وقد يساعد القيام بذلك في الحفاظ على صحة الكبد أيضًا.