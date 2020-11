نموذج مذهل لكورونا من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، رسما توضيحيا لفيروس كورونا هو الأحدث على الإطلاق، ويظهر بدقة الشكل الخارجي والبنية الداخلية لبروتين الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19، وهو صادر عن فريق من العلماء في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية

تم إنشاء التصور عبر نموذج ثلاثي الأبعاد ويجمع بين أحدث البيانات حول بنية فيروس سارس-كوف-2 الذي يسبب جائحة كوفيد-19.

ابتكر فريق العلماء السعودي النموذج لغرض المساعدة في التوصل إلى علاجات آمنة وناجعة لمرض كوفيد-19.

يعرض الباحثون، في مقطع فيديو، نموذجهم الذي يشتمل على طفرات البروتين من الخارج، بالإضافة إلى المادة الوراثية الموجودة داخل الغشاء الفيروسي.

Peering under the "hood" of SARS-CoV-2: Microscope and protein data are incorporated into an easy-to-use-and-update tool that can model an organism’s 3D appearance. Read more on #KAUSTdiscovery: https://t.co/B5hajgg8Vh #COVID19 #visualcomputing #computerscience pic.twitter.com/ZHnRZqIU5F

— KAUST (@KAUST_News) November 5, 2020