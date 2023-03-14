نهاية فيروس كورونا عام 2023؟

أمل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس أن تنتهي جائحة فيروس كورونا في عام 2023، وذلك بعد مرور 3 سنوات على إعلان انتشاره وباء عالميا.

وقال غيبريسوس في بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني: “إن العدد الأسبوعي للوفيات بكورونا أصبح للمرة الأولى أقل منه عند إعلان الجائحة في آذار 2020”.

أضاف: “أنا واثق من أننا سنكون قادرين في وقت ما من هذا العام على القول إن كوفيد-19 قد انتهى كحال طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا وكوباء”.

وأشار إلى ضرورة استخلاص العبر من الجائحة حتى لا تتكرر “دورة ذعر الإهمال” التي ميزت فترة طويلة من عمر الاستجابة للوباء.