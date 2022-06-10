نوع من الخضار فوائده مذهلة… ما هو؟

أعلنت اختصاصية الغدد الصماء وخبيرة التعذية الروسية الدكتورة أوكسانا ميخاليفا، أن الفجل خضرة ربيعية منخفضة السعرات الحرارية، وتناوله يحسن عمل الأمعاء وحالة العظام والشعر والجلد.

وأشارت الخبيرة إلى أن “الفجل من الخضروات المحتوية على سعرات حرارية قليلة، تحتوي 100 غرام منه على 16-20 سعرة حرارية. وهو غني بالألياف الغذائية المفيدة لعملية الهضم والحفاظ ودعم ميكروبيوم الأمعاء. واحتواء الفجل على نسبة عالية من الألياف الغذائية، يجعل الإنسان يشعر بالشبع سريعا. وهذه خاصية مفيدة جدا”.

وأضافت: “الفجل غني بفيتامين С، حيث تحتوي 100 غرام منه على ثلث حاجة الجسم اليومية من هذا الفيتامين. كما هو فريد من نوعه لاحتوائه على عنصر السيليكون النادر.

وقالت: “عنصر السليكون مهم وضروري لعمل الأمعاء وحالة العظام والجلد والشعر والأظافر. كما يحتوي الفجل أيضا على عناصر الكوبالت والنحاس والموليبدنوم والكروم، الضرورية للحفاظ على مستوى الهرمونات الطبيعي في الجسم”.

وأكّدت الخبيرة، على أن الفجل مادة فريدة ومفيدة ومن الضروري إضافته للنظام الغذائي. ولكن بسبب احتوائه على زيوت طيارة، لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض المعدة والأمعاء وكيس الصفراء بتناوله وخاصة في فترة تفاقم هذه الأمراض.