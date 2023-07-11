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نوع من الخضار يحارب فقر الدم نهائيا

منذ 3 دقائق
الشمندر له قيمة غذائية عالية

الشمندر له قيمة غذائية عالية

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يفضل كثير من الناس تضمين الشمندر أو ما يعرف بالبنجر في وجباتهم لما له من مذاق جميل، ولكنهم يجهلون أنه يملك قيمة غذائية عالية وفوائد لا نهاية لها.

وإليكم أبرز فوائد الشمندر، حسبما جاء بموقع “thehealthsite”.

يحتوي الشمندر على نسب عالية من الحديد، ويعد الحديد هو عنصر أساسي في خلايا الدم الحمراء ومسؤول عن توفير الأكسجين والمواد المغذية لأجزاء مختلفة من الجسم.

يعمل الشمندر على على تحسين تعداد الدم وتدفق الدم.

كما يساعد في التحكم بضغط الدم، ويعمل كمنقي للدم ومزيل للسموم الطبيعي.

وأيضا أوراق الشمندر غنية بفيتامين أ، والذي يؤدي نقصه إلى حدوث فقر الدم، ويحتوي الشمندر على نسب عالية من فيتامين ج، وفيتامين سي الذي يساعد في امتصاص الجسم للحديد بسهولة.

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