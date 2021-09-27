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نوع من الخضار يحمي من السرطان والالتهابات.. ما هو؟

27 - سبتمبر - 2021
الخضار

الخضار

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قالت إختصاصية التغذية كريستين ميكستاس إن الملفوف محمل بمضادات الأكسدة، منها المنغنيز والفيتامين سي والمغذيات النباتية التي لديها قوة في أن تحمي الخلايا، ويساعد الملفوف في تخفيف التورم في الأنسجة، وفي التقليل من الإلتهاب، والحماية من الأمراض الإلتهابية، منها السرطان.

وأشارت “Medical News Today”، إلى أنه يمكن للمكون القوي للملفوف أن يساهم في الوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

وقال المتخصصون في “Mayo Clinic” إن تناول النباتات بشكل إضافي، من بينها الملفوف، يمكن أن يساهم في إتباع نظام غذائي مضاد للإلتهابات.

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