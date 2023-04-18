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هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول كعك العيد

منذ ساعة واحدة
كعك- تعبيرية

كعك- تعبيرية

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الكعك من أهم الموروثات والطقوس في عيد الفطر، وهو مظهر من مظاهر الفرح والبهجة التي تسبق العيد.

وتناول الكعك عادة أساسية عند أغلب المسلمين خاصة في عيد الفطر المبارك، لكن هل تعرف أن بعض الأشخاص يجب عليهم تجنب هذه الأطعمة حتى لا تضر صحتهم؟.

وتحتوي هذه الأطعمة على كم هائل من الكوليسترول والسكر والزيوت والسمن، وهي أمور تؤثر على الجسم والصحة.

ووفقا لما جاء في موقع “webmd”، فإن هذه الفئات ممنوعة من تناول “كعك العيد”.

مرضى القلب

على مرضى القلب تجنب الكعك، لأن الكميات العالية من السكر والدهون المشبعة، بالإضافة إلى الكربوهيدرات، تزيد من خطر الإصابة بالأزمة القلبية أو السكتة الدماغية.

مرضى السمنة

فائض السكر المتواجد في مجرى الدم، الناتج عن تناول كميات كبيرة من هذه الأطعمة، يتحول فورا إلى دهون في الجسم، كما أنه يزيد من الشعور بالجوع بعد تناول الطعام بوقت قصير.

لذلك إذا كنت تعاني من مرض السمنة، فمن الأفضل تجنب المعجنات حتى لا تتفاقم مشكلة الوزن، وزيادة السعرات الحرارية في الجسم.

مرضى السكر

المخبوزات والمعجنات تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف والبروتين، التي تساعد على إبطاء عملية الهضم، ما يساعد على ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويزيد خطر الإصابة بالسكر من النوع الثاني.

عند ارتفاع مستوى السكر في الدم بسرعة، يبدأ الجسم في زيادة فرز الأنسلوين بمجرى الدم مع يؤدي إلى عدم التحكم في مستوى الجلوكوز مع الوقت.

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