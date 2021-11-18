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هؤلاء ممنوعون من تناول اليوسفي

18 - نوفمبر - 2021
فاكهة اليوسفي

فاكهة اليوسفي

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يعد اليوسفي أحد الفاكهة الغنية بالألياف الغذائية، مما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتجنب الإصابة بالإمساك.

أعلنت الدكتورة ناتاليا كوشنير، خبيرة التغذية الروسية، أن اليوسفي ذو فوائد كثيرة للصحة، ولكن في نفس الوقت بسبب حموضة تلك الفاكهة تغدو ضارة لمن يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي.

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن “اليوسفي غني بفيتامينات B ، P ، K ، D، ويحتوي على عناصر معدنية مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم. وعلاوة على ذلك، يحتوي على مضادات الاكتئاب. ويثير شكله ولونه ومذاقه ورائحته الراحة ومشاعر البهجة”.

وتضيف، ولكن اليوسفي يمكن أن يسبب الحساسية، لذلك لا ينصح بالإفراط بتناوله وإعطائه للأطفال دون سن 2-3 سنوات.

وتقول، “لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي مثل التهاب المعدة، أو التهاب القولون، والقرحة وكذلك مشكلات في البنكرياس وكيس الصفراء، بتناول اليوسفي لأنه من الحمضيات”.

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