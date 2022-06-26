هؤلاء ممنوعون من مشروبات الدايت

يلجأ البعض إلى المشروبات الغازية “الدايت” باعتبارها خيارا أكثر صحية نظرًا لعدم احتوائها على سكر.

وتتوقع الإحصائيات الحديثة أن يصل حجم سوق مشروبات الدايت العالمية إلى 5.2 مليار دولار بحلول عام 2025، وهو رقم مهول يعني أن استهلاك العالم من هذه المشروبات ضخم رغم مخاطرها الصحية.

وفي حين يظن أغلبنا أن مشروبات المياه الغازية الدايت أكثر صحية، إلا أنها تسبب تأثيرًا مضرًا لأشخاص بعينهم دون سواهم، فمن هم؟

يرصد موقع “إيت ذيس نوت ذات” الأمريكي، في التقرير التالي الأشخاص الذي يجب عليهم تجنب المشروبات الغازية الدايت تمامًا.

1- الأشخاص الذين لديهم تاريخ من متلازمة القولون العصبي

تشتهر المياه الغازية أو صودا الدايت على نطاق واسع بأنها تسبب تهيجًا للأمعاء، لذا يجب على المصابين بمتلازمة القولون العصبي الابتعاد عن هذه المشروبات الغازية الشهيرة.

يقول الدكتور جوناثان كونج، طبيب أمراض الجهاز الهضمي: “غالبًا ما يصعب هضم السكريات الاصطناعية المستخدمة في صودا الدايت أو امتصاصها من قبل الأمعاء البشرية، ما يؤدي إلى الانتفاخ والإسهال وآلام البطن لدى العديد من المرضى”.

2- مرضى الصداع النصفي أو الصداع المزمن

وفقًا لمايو كلينك ومؤسسة الصداع النصفي الأمريكية، يمكن أن تكون المحليات الصناعية مثل الأسبارتام، والتي توجد عادة في الصودا الدايت، سببًا محتملاً للصداع النصفي.

ويقول كونج: “تم ربط السكريات الصناعية المستخدمة في المشروبات الغازية الخاصة بالحمية بزيادة نوبات الصداع النصفي المتكررة، وتفاقم الصداع المزمن، والتهيج”.

3- المصابون بالحموضة المعوية

يقول كونج: “من المعروف أن المشروبات الغازية مثل الصودا تضعف القدرة على الإغلاق للعضلة العاصرة للمريء السفلية (التي تفصل المعدة عن المريء)، مما يؤدي إلى انعكاس الحمض إلى المريء، ويسبب أعراض حرقة المعدة”.

وأولئك الذين يعانون من الحموضة المعوية قد يرغبون أيضًا في الابتعاد عن النعناع والطماطم والقهوة.

4- من لديهم تاريخ من مرض السكري أو مقدمات السكري

في حين أن مرضى السكري أو الذين يراقبون مستويات السكر في الدم قد يعتقدون أن اختيار الصودا الدايت هو الطريق الصحيح، فقد يرغبون في إعادة النظر.

وقال كونج: “المحليات الصناعية الموجودة بشكل شائع في المشروبات الغازية المخصصة للحمية قد تم ربطها بزيادة احتمالية الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري وزيادة مقاومة الأنسولين”.

5- المصابون بالارتجاع المعدي المريئي

على غرار الحموضة المعوية، سيرغب المصابون بمرض الجزر المعدي المريئي، المعروف باسم ارتجاع المريء، في الابتعاد عن الصودا الدايت.

يعاني المصابون بالارتجاع المعدي المريئي من مشاكل مع حامض الستريك، الموجود عادة في الصودا، ولأنه حامضي، ينتج الحمض الموجود على الحمض المزيد من الأحماض.