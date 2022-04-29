هام لمرضى الضغط.. إليكم أبرز البدائل التي تعوضكم عن تناول الملح

يعرف ضغط الدم على أنه قوة دفع الدم على جدران أوعية الدم، فالقلب يضخ الدم في الشرايين (أوعية الدم) التي تدفع الدم إلى جميع أجزاء الجسم، ويعني ارتفاع ضغط الدم ان الضغط في الشرايين أعلى من المعدل الطبيعي.

وفي معظم الحالات لايُع​رف سبب ارتفاع ضغط الدم ولكن ما يأكله الإنسان يمكن أن يؤثر على ضغط الدم.​​​

الملح على الأغلب هو الصوديوم، وهو المعدن الذي يتوفر بشكل طبيعي في الأطعمة. والصوديوم هو المادة التي قد ترفع من مستويات ضغط الدم، عند تناول الكثير من الملح والذي يحتوي على الصوديوم فإن الجسم يحبس الماء الزائد ويمنع خروج الملح من الجسم، وهذا قد يسبب عند البعض ارتفاع ضغط الدم. فالماء المضاف يضع جهدًا على القلب وأوعية الدم.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، هناك العديد من البهارات والأعشاب التي يمكن استخدامها كبديل الملح لمرضى الضغط؛ لأنها تعمل على تنظيم ضغط الدم وتقلل من خطر ارتفاعه وتضفي مذاقًا للطعام قد يغني عن الملح، ومن هذه البهارات والأعشاب نذكر:

1. الثوم

يُعد الثوم خيارًا صحيًا كبديل الملح لمرضى الضغط، حيث يمكن استخدامه في عدد كبير من الأطباق، مثل تلك التي تحتوي على البندورة، فبالإضافة إلى فوائده العديدة فهو يساعد على تنظيم ضغط الدم ورفع المناعة وتعزيز القدرات الإدراكية.

2. الفلفل الأسود

الفلفل الأسود هو أحد بدائل الملح لمرضى الضغط، إذ يمكن استخدامه في أطباق المعكرونة والشوربات المختلفة، فهو يقدم العديد من الفوائد للجسم عن طريق التقليل من خطر الإصابة بالالتهابات المختلفة التي من شأنها أن تسبب أمراض القلب.

3. الشبت

الشبت هو أحد الأعشاب الغنية بالنكهات والذي يمكن استخدامه كبديل الملح لمرضى الضغط في العديد من الأطباق، مثل أطباق البطاطا المختلفة كسلطة البطاطا، وأطباق السمك المتنوعة، مثل السالمون المشوي.

4. الخميرة

يتم اللجوء إلى الخميرة كواحدة من بدائل الملح التي يمكن استخدامها من قِبل مرضى الضغط، حيث تحتوي الخميرة على الألياف التي تعمل على تنظيم الضغط، ويمكن استخدام رقائق أو بودرة الخميرة في صنع الفشار وأطباق المعكرونة المتعددة.

5. الزنجبيل

يتمتع الزنجبيل بمذاقة الحلو والحاد، لذلك من الممكن أن يتم استخدامه كبديل الملح لمرضى الضغط، فهو يمتلك العديد من الخصائص المضادة للالتهاب، ومن الأطباق التي يمكن استخدامه فيها نذكر الشوربات والعصائر والصوصات.

7. الليمون

يمكن استخدام عصير الليمون أو بشره كبديل للملح خاصةً في تتبيل الخضار والفواكه والأطباق التي تحتوي على اللحوم والدواجن.

8. بدائل أخرى

جوزة الطيب.

إكليل الجبل.

الزعتر.

الكركم.

الريحان.

بديل الملح لمرضى الضغط: فوائد استخدامه

يتمتع بديل الملح لمرضى الضغط بأشكاله المختلفة بالعديد من الفوائد، ومن هذه الفوائد نذكر:

التقليل من الحاجة إلى استخدام أدوية تنظيم الضغط.

الحماية من الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل: السكتة الدماغية، وهشاشة العظام، وحصى الكلى.

التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

الحماية من الإصابة بمتلازمة الأيض.

نصائح أخرى لمرضى الضغط

بالإضافة إلى ضرورة استخدام بديل الملح لمرضى الضغط، فهناك العديد من النصائح التي يمكن اتباعها والتي تساعد في تنظيم ضغط الدم والتقليل من العديد من المضاعفات الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم، ومن هذه النصائح نذكر:

تناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم؛ إذ أن هذه المعادن تعمل على التقليل من الأثر السلبي للصوديوم على الجسم.

تجنب المنتجات التي تحتوي على الصوديوم كأحد مكوناتها.

تناول منتجات الألبان قليلة الدسم أو خالية الدسم.

الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الطازجة.

عدم استخدام بدائل الملح لمرضى الضغط في حال احتوائها على كلوريد البوتاسيوم (Potassium Chloride) إلّا بعد استشارة الطبيب.

التعرف على الأطعمة التي قد ترفع الضغط بالرغم من عدم ملوحتها.

في حال الرغبة في تناول الطعام في المطاعم، يفضّل أن يتم طلب الصوص على جانب الطبق بدلًا من وضعه ممزوجًا مع المكونات.