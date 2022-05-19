هام لمرضى انخفاض الضغط.. هذه الأطعمة خصيصاً لكم

يعرف ضغط الدم (Blood pressure) بانه القوة الناتجة عن ضغط الدم على جدران الأوعية الدمويّة، وعليه فإن مشكلة انخفاض ضغط الدم (Hypotension) تعني أن الضغط على الأوعية الدموية أقل من الحد الطبيعي.

ولتجاوز تلك الأزمة ينصح الأطباء بأطعمة معينة تساعد على رفع ضغط الدم، وفي بعض الأحيان يتم اللجوء إلى نظام دوائي لفترة معينة.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن أبرز الأطعمة والمشروبات التي ترفع الضغط هي:

الشاي والقهوة

إن الكافيين يعمل على زيادة عدد دقات القلب، وارتفاع ضغط الدم، لكن تأثيره يختلف من شخص لآخر، لأن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام قد يكون لديهم مقاومة لتأثير الكافيين.

ملح المائدة

يُعد ملح المائدة من أبرز الأطعمة التي ترفع ضغط الدم، فهو مكون من عنصرين أحدهما الصوديوم، وإن الصوديوم العدوّ الرئيس لضغط الدم، فهو يرفعه حال تناوله فورًا.

هذا ما جعل المخللات أيضًا وسيلة لرفع ضغط الدم، فهي تحتوي على كميات كبيرة من ملح المائدة.

اللحوم الباردة

اللحوم الباردة مليئة بالصوديوم، لأنه يتم تتبيلها وحفظها بالملح، لذلك تُعد من مجموعة أطعمة ومشروبات ترفع الضغط.

الشوربات الجاهزة

أطعمة ومشروبات ترفع الضغط أحدها الشوربات المُعلّبة ومرقة اللحم والدجاج، حيث تُعد جميعها مصادر غنية بالصوديوم.

الطماطم المعلبة

احتواء الطماطم المعلبة على الأملاح جعلها ترفع الضغط، ومثال عليها: رب الطماطم، وصلصة الطماطم، وصلصة المعكرونة.

الأغذية الغنية بالدهون المشبعة

الدهون المشبعة تعمل على رفع الضغط، ومن المنتجات التي تحتوي على الدهون المشبعة كل من: الألبان كاملة الدسم، واللحوم الحمراء، وجلد الدجاج، والزبدة.

المشروبات السّكرية

أطعمة ومشروبات ترفع الضغط أحدها المشروبات السكرية، فهي تتسبب بزيادة الوزن، وزيادة الوزن ترفع الضغط، ومنها شراب الذرة العالي الفركتوز.

الفواكه والخضراوات

قد تتساءل هل الفواكه والخضروات تعد أطعمة ومشروبات ترفع الضغط؟

نعم إن الفواكه والخضروات الغنية بالبوتاسيوم، والألياف والمغنيسيوم، هي القادرة على المساهمة في رفع ضغط الدم.

أبرز الخضروات التي ترفع الضغط تتمثل بالآتي:

البروكلي.

الورقيات بجميع أشكالها، مثل السبانخ، والبقدونس، والملوخية.

الفطر.

الشمندر.

الخرشوف.

الطماطم.

اليقطين.

البطالطا الحلوة.

أما عن الفواكه التي ترفع ضغط الدم فهي الآتي:

الشمام.

المشمش.

التفاح.

الخوخ.

الإجاص.

البرتقال.

كما يجب العلم بأن العصائر الناتجة من الفواكه ترفع ضغط الدم.

الكحول

تُعد الكحول ذات أثر سلبي على العديد من وظائف الجسم، فإضافةً على تأثيرها على الكبد والكلى فهي أيضًا ترفع ضغط الدم وتؤثر سلبًا على أدوية ضغط الدم.

المكسرات

إن المكسرات أحد الأطعمة والمشروبات التي ترفع الضغط، ويُفضل اختيار المكسرات غير المملحة إن كان الهدف هو رفع ضغط الدم بسبب هبوطه، وذلك حتى لا يزيد أكثر من اللازم.

إليك أبرز المكسرات التي ترفع الضغط:

الفول السوداني.

الكاجو.

اللوز.

بذور دوار الشمس.

الفستق.

ما هي الأطعمة التي تساهم في خفض ضغط الدم؟

بعد التعرف على مجموعة أطعمة ومشروبات ترفع الضغط دعنا نتعرف على الأطعمة التي تساهم في خفض الضغط فربما تبحث عنها، وأبرزها الآتي:

الأغذية الغنية بفيتامين ب12 (Vitamin B12)

إن نقص فيتامين ب12 قد يؤدي إلى فقر الدم، الذي بدوره يسبب نزول ضغط الدم والنزيف، ومصادره عديدة، منها: البيض، والدجاج، والسمك، ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

الأغذية الغنية بحمض الفوليك (Folic acid)

إن نقص حمض الفوليك يسبب فقر الدم وبتالي انخفاض ضغط الدم. ومن مصادره: الهليون، والبروكلي، والكبد، والبقوليات.

تأثير الغذاء على ضغط الدم

يؤثر الغذاء على ضغط الدم بشكل مباشر، حيث أن هناك أطعمة ومشروبات ترفع ضغط الدم، بينما أخرى تعمل على خفض ضغط الدم.

قد يكون الارتفاع والانخفاض بضغط الدم بشكل غير مباشر حيث أن اكتساب الوزن قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وخسارة الوزن قد تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.