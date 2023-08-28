الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
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هذا أفضل وقت للحصول على لقاح الأنفلونزا السنوي

منذ 50 دقيقة
لقاح

لقاح

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أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC) ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوى، حيث يجب أن يحصل كل شخص يزيد عمره على 6 أشهر ولا يعاني من حساسية “شديدة ومهددة للحياة” تجاه أحد مكونات اللقاح على لقاح الإنفلونزا في الأشهر المقبلة.

وبحسب موقع “فوكس نيوز” قال مركز السيطرة على الأمراض، إن معظم الناس يجب أن يحصلوا على لقاح الإنفلونزا مرة واحدة، ومن الأفضل أن يحصلوا عليه في شهرى سبتمبر أو أكتوبر.

وأوضح المركز “يجب أن يستمر التطعيم طوال الموسم طالما أن فيروسات الإنفلونزا منتشرة”.

وقال الأطباء إنه يجب الحصول على التطعيمات قبل موسم الإنفلونزا هذا العام، والذي يمكن أن يكون “سيئاً إلى حد ما”، كما يقول الخبراء.

ووفقاً لتوجيهات مركز السيطرة على الأمراض سيحتاج بعض الأطفال دون سن التاسعة إلى جرعتين مختلفتين من لقاح الإنفلونزا بفارق أربعة أسابيع.

ويعتمد عدد الجرعات المطلوبة على تاريخ التطعيم السابق للطفل، وينبغي إعطاء الجرعة الأولى في أقرب وقت ممكن.

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