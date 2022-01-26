هذا العصير يساعد في حل مشكلة ارتفاع ضغط الدم

فوائد الجزر عديدة ومتنوعة خاصة محاربة الأمراض، كما أن قوة الجزر في الحماية ضد الأمراض المختلفة تنبع من غناه بالمواد الغذائية الهامة.

خلصت دراسة علمية إلى أهمية تناول عصير الجزر ودوره في خفض ضغط الدم.

وقالت أن الاستهلاك المنتظم لعصير الجزر يمكن أن يخفض ضغط الدم لدى الشخص الذي يعاني من مشاكل في ارتفاعه، بحسب ما نشرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

ونشر كاتب المقالة هارييت وايتهيد، قائلا: “يظهر التحليل أنه يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي”.

و تعرض المقالة بيانات بحثية تفيد بأن استهلاك الجزر يرتبط بانخفاض ضغط الدم. تم جمعها من 2195 شخصًا شاركوا في التجربة.

وبحسب وايتهيد، فإن عصير الجزر يبطل تأثير الملح على الجسم، والذي غالبًا ما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

بالإضافة إلى ذلك، نصح وايتهيد بالتوقف عن التدخين وشرب الكحول، وكذلك تقليل كمية القهوة المستهلكة لحل مشاكل الضغط.

فوائد أكل الجزر يومياً

يُنصح بتناول الجزر بشكل معتدّل يومياً، لضمان تحقيق أقصى فائدة ممكنة منه، حيث تتمثّل أبرز فوائده فيما يأتي:

يقوّي العظام والمفاصل والعضلات، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين د الذي يحقّق الامتصاص الأفضل لعنصر الكالسيوم في الجسم.

يقوّي بنية الجسم، ويضمن النموّ السليم له، كونه غنياً بالعناصر البروتينية الهامّة.

يضبط مستوى ضغط الدم، وذلك بفضل احتوائه على الأملاح القلوية الهامّة، على رأسها البوتاسيوم.

يُحسّن الحالة المزاجية، ويقيّ من الاكتئاب، وذلك بفضل مذاقه اللذيذ.

يسهّل عمل الجهاز الهضمي، ويمنع الإصابة بمشكلاته المختلفة، بما في ذلك الإمساك، حيث يزيد من ليونة الأمعاء، ويعالج مشاكل المعدّة.

يعدّ من أقوى المضادات الطبيعيّة للأكسدة، ويمنع بالتالي الإصابة بمرض السرطان بأشكاله المختلفة.