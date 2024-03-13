هذا المشروب الرمضاني يحارب السرطان ويقلل السمنة!

شهر رمضان المبارك هو شهرٌ يتميّز بأشهى المأكولات والعصائر والحلويات، فسفرة رمضان مختلفة عن غيرها، والكثير ممن يتناول العصائر على أنواعها دون علم بفوائدها على الصحة العقلية والبدنية والنفسية والجنسية أيضا. فإن أحد أهم هذه العصائر وأشهرها منذ قديم الأزل هو “الخروب”، المشروب الأشهر في الشهر الكريم.

يعتبر الخروب واحداً من المشروبات الباردة التي يفضل الكثير تناولها خلال شهر رمضان الكريم بعد الإفطار، للتمتع بمذاقها الرائع والمحبب لهم.

ولكن المدهش في مشروب الخروب هو فوائده الصحية المذهلة التي يحققها للجسم، ومنها تحسين عمل الأمعاء وتقليل امتصاص الكوليسترول وتقليل امتصاص السكر في الدم، إلى جانب احتوائه على كمية كبيرة من الأملاح المعدنية، مثل البوتاسيوم والكالسيوم، وجميعها عناصر مهمة وأساسية لصحة العظام والأسنان.

ويعتبر مشروب الخروب مصدرا ممتازاً للفيتامينات فهو يحتوي على فيتامين أ، وفيتامين ب2، فيتامين ب3، والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها الجسم، لذلك ينصح خبراء التغذية بالحرص على وجود عصير الخروب على مائدة الإفطار فى شهر رمضان.

طارد للسموم ويحارب السرطان

يساعد الخروب فى طرد السموم من الجسم وتنشيط الدورة الدموية ومد الجسم بالطاقة والحيوية خاصة أثناء الصيام، ويوفر الخروب حماية كبيرة ضد الإصابة ببعض السرطانات، مثل سرطان الرئة والثدي، لاحتوائه على مستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة، التي تساهم في تثبيط نشاط الشوارد الحرة في الجسم.

الحد من السمنة

أظهرت بعض الدراسات أن الخروب يساهم في إنقاص الوزن والحد من الإصابة بالسمنة المفرطة، بفضل قدرته على إبقاء المعدة ممتلئة لساعات طويلة.

فوائد الخروب للجنس

في هذا الصدد، يقول عدد من الأطباء على موقع طبية وغذائية مختلفة، مثل Healthline وdoctor.ndtv، إن الخروب مشروب مفيد للصحة الجنسية عند الرجال، ويرجع ذلك للأسباب التالية:

– يلعب الخروب دورًا كبيرًا في تحسين الانتصاب أثناء العلاقة الحميمة، نظرًا لاحتوائه على فيتامينات ومعادن، تساعد بدورها على تحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى العضو الذكري.

– يقلل الخروب من الشعور بالتعب أثناء الجماع، لأنه يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط.

– يساعد الخروب على الحد من سرعة القذف.

– يساهم الخروب في تحسين صحة الحيوانات المنوية.

– يعمل الخروب على زيادة الرغبة الجنسية.

ومن كثرة فوائده يقول أحد الأطباء إن الخروب يمكن للرجال الاعتماد عليه بدلًا من الفياجرا، لأنه من المنشطات الجنسية الطبيعية، حيث يساعد على زيادة القدرة الجنسية عند الرجال، فضلًا عن دوره الفعال في زيادة عدد الحيوانات المنوية.