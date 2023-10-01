الأحد 16 ربيع الأول 1445 ﻫ - 1 أكتوبر 2023 |
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هذا النوع من اللبن يقلل أعراض الحموضة

منذ 4 دقائق
الزبادي من الأطعمة الخفيفة على المعدة

الزبادي من الأطعمة الخفيفة على المعدة

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حموضة المعدة هي حالة شائعة ويعاني منها كثير من الأشخاص، والذين قد يلجأ بعضهم إلى شرب اللبن الرايب لتخفيف أعراض حموضة المعدة والتخلص من الحرقان في الصدر والبطن، لكن هل يخفف حقًا من تلك المشكلة؟

وبحسب موقع “Medical News Today”، يعمل اللبن الرايب على تعزيز عمل بكتيريا الأمعاء الجيدة التي تساهم في السيطرة على حمض المعدة والتخلص من الإمساك وألم البطن واضطرابات الهضم، وذلك بفعل احتوائه على مجموعة من الخمائر الطبيعية.

وتساعد الخمائر المعززة الموجودة في اللبن الرايب على تخفيف الشعور بحرقان الصدر وضيق التنفس الناتج عن حموضة المعدة.

ويمكن تناول اللبن الرايب بعد الوجبات، وكذلك خلال اليوم أو عند الشعور بالحموضة بشكل خفيف، ولا يُنصح بشرب الرايب على معدة فارغة.

ولا يُمنع من تناول أدوية الحموضة أو أدوية البروبيوتك مع اللبن الرايب، لأنه لا يؤثر على مفعول تلك الأدوية بشكل عام.

ولا يعني تناول اللبن الرايب أن يتناول الشخص ما يشاء من الطعام، بل يجب مراعاة تقسيم الوجبات إلى وجبات صغيرة الحجم مع التخلي عن تناول السكريات والدهون والكافيين قدر الإمكان.

وفي حال كانت حموضة المعدة مشكلة مزمنة أو متكررة، فلا بد من استشارة الطبيب المختص لوصف العلاج المناسب أو عمل بعض الفحوصات اللازمة.

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