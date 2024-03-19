هذا ما تسببه المأكولات الدهنية قبل الجراحة!

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول المأكولات الدهنية قبل الخضوع للجراحة ربما يؤدي إلى حدوث التهابات في المخ تؤثر على مدار أسابيع على الوظائف الإدراكية المرتبطة بالذاكرة في المخ، لاسيما بالنسبة للمسنين.

وأجرى الدراسة فريق بحثي من جامعة أوهايو الأميركية، ونشرتها الدورية العلمية “برين، بهيفير أند اميونيتي” Brain, Behavior and Immunity.

ووجد الباحثون أن تناول الأغذية الدهنية -حتى قبل شهر من الخضوع للجراحة- يؤثر على وظائف الذاكرة لدى فئران التجارب.

بل إن الدراسة -التي كشفت أيضا أن تناول المأكولات الدهنية قبل 3 أيام فقط من الجراحة- يؤثر على وظائف الذاكرة المقترنة بمشاعر الخوف.

وتقول الباحثة روث باريسنتوس من معهد أبحاث الطب السلوكي التابع لجامعة أوهايو إن “هذه الدراسة تظهر أن تناول وجبات غير صحية، لاسيما قبل فترة قصيرة من الخضوع للجراحة، ينطوي على نتائج ضارة”.

وأضافت في تصريحات للموقع الإلكتروني “ميديكال إكسبريس” المتخصص بالأبحاث الطبية أن “الأغذية المشبعة بالدهون تزيد من الالتهابات داخل المخ بدرجة محدودة، كما أن الخضوع للجراحة ينطوي على نفس التأثير، ولذلك فإن التعرض للمؤثرين خلال فترة زمنية قصيرة يحدث رد فعل معينا يؤثر على ذاكرة المدى الطويل في المخ”.

وخلال الاختبارات، تمت تغذية مجموعة من فئران التجارب بأغذية مشبعة بالدهون قبل 3 أيام من إخضاعها لجراحة بالمعدة، مع تغذية مجموعة فئران أخرى (تسمى مجموعة التحكم) بأغذية معتادة ثم تخديرها دون إخضاعها لجراحة من أي نوع.

وتبين خلال التجربة أن الفئران في مجموعة التحكم لم تحدث لها أي مشكلات بالذاكرة، بعكس الفئران التي كانت تتغذى على المأكولات الدهنية.