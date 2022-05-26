هذا ما تفعله البطاطس والدجاج المقلي في جسدك! (دراسة)

كشفت دراسة علمية حديثة ما تفعله المأكولات المقلية مثل البطاطس والدجاج في جسد الإنسان.

وتعتبر تلك المأكولات هي الأكثر شهرة في العالم حاليا، ومحببة لكل الناس أطفالا وصغارا، ولكن الدراسة، التي أعدها باحثون في الصين، تظهر مدى خطورتها على القلب، بحسب ما نشرته شبكة “دويتشه فيله”.

وقال الباحثون إن البطاطس والدجاج المقلي، يرفع خطورة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بصورة لا يمكن تخيلها.

وحلل الباحثون الصينيون بيانات أكثر من نصف مليون شخص شاركوا في أكثر من 17 بحثا مشتركا لإثبات تلك النظرية.

واكتشف الخبراء أن نحو 37 ألف شخص من عينة الدراسة عانوا من مشاكل قاتلة في القلب والأوعية الدموية، بسبب تناولهم المزيد من المأكولات المقلية، وبعضهم تعرض لخطر السكتات الدماغية.

وأوضح الباحثون أن الدراسات أثبتت أنه حتى مع تناول كميات صغيرة من المأكولات المقلية، فهي تشكل خطورة كبيرة على صحة القلب.

ولفت الباحثون إلى أن تناول 114 غراما فقط من البطاطس أو الدجاج المقلي، يزيد خطورة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بمعدل يصل إلى 28%، فيما ترتفع معدلات الإصابة بضيق الشريان التاجي بنسبة 22% تقريبا.

كما أن تناول 114 غراما فقط من المأكولات المقلية يمكنها أن تزيد خطر الإصابة بالفشل القلبي بنسبة تصل إلى 37% تقريبا.

وأرجعت تلك الدراسات خطورة المأكولات المقلية، بسبب وجود ما يطلق عليه “الأحماض الدهنية” بنسب كبيرة، والتي تؤدي إلى رفع نسب الكوليسترول في الدم، ما يؤدي للإصابة بأمراض القلب والالتهابات والضغط العصبي.

وينصح الخبراء بضرورة إيجاد بدائل لتلك الزيوت المستخدمة في معظم المأكولات السريعة والوجبات الجاهزة، مثل زيت الزيتون، لعدم إضرارها بالجسم أو ترفع نسب الكوليسترول في الدم.

ونقلت الشبكة عن المتحدث باسم الجمعية الألمانية للأغذية، إيزابيل كيلير، قولها: “لو تناولت غذاء صحي وقمت باختيار المنتجات الصحيحة، كالخضروات والفواكه والمكرونة والأرز والبطاطس ومنتجات الألبان قليلة الدسم، فحينها لن تشكل الأحماض الدهنية عامل لخطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية”.