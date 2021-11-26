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هذا ما سيحدث إذا أهملت علاج التسوس

منذ 16 ساعة
تسوس الأسنان- تعبيرية

تسوس الأسنان- تعبيرية

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قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأسنان إن ورم الأسنان الحبيبي، كيس قيح في حجم حبة العدس يظهر في نطاق الفك، أو جذور الأسنان، وغالبا ما ينجم عن أمراض الأسنان مثل التسوس، والتهاب دواعم السن، أو اللثة أو لب السن.

وأضافت الرابطة أن أعراضه، ألم الأسنان، واحمرار اللثة وتورمها، والشعور بألم فيها، وارتفاع درجة حرارة الجسم، والصداع.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض للعلاج في الوقت المناسب لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على هذا الورم، مثل نشوء الخراجات، والتهاب العظم، وانتقال الالتهاب عبر الدم مسبباً التهاب عضلة القلب الخطير.

ويعالج هذا المرض بالأدوية مثل المضادات الحيوية، وفي بعض الحالات يزال جذر السن أو السن جراحياً.

وللوقاية من الورم يجب العناية الجيدة بالفم بتنظيف الأسنان بمعدل لا يقل عن مرتين يومياً بالفرشاة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد، واستعمال خيط الأسنان لتنظيف الفراغات بينها مرة واحدة يومياً، مع الفحوصات الدورية لدى طبيب الأسنان.

    المصدر :
  • الإمارت 24

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