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هذا ما سيحدث لبشرتك إذا تناولت الحلوى يوميا!

7 - يونيو - 2021
الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون تؤدي إلى تحفيز مرض التهاب الأمعاء

الحلوى

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يلعب النظام الغذائي دوراً كبيراً في صحة البشرة، فما هو تأثير الحلويات على البشرة؟

فيما يلي مجموعة من التأثيرات السلبية لتناول الحلويات بشكل يومي، على بشرتك، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

شيخوخة البشرة

بما أن الحلويات تحتوي على نسبة عالية من السكر فإنها تؤدي إلى ارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم الذي يؤدي بدوره إلى شيخوخة البشرة.

التهابات البشرة

بحسب الخبراء، فإن تناول الأطعمة المليئة بالسكر يساعد على الإصابة بأنواع عديدة من الالتهابات في الجسم بما في ذلك التهابات البشرة.

حب الشباب

يوصي خبراء التغذية بعدم الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكر، لتفادي الإصابة بحب الشباب.

الإصابة بالأكزيما

تساهم الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر مثل الحلويات، إلى تفاقم العديد من الحالات الجلدية بما في ذلك الأكزيما.

التأثير سلباً على مشاكل البشرة الموجود مسبقاً

يمكن أن تلعب الأطعمة السكرية دوراً كبيراً في تفاقم مشاكل البشرة الموجودة مسبقاً لديك، مثل الوردية والصدفية.

البشرة الباهتة

يعمل السكر الموجود في الحلويات، على تجفيف البشرة بشكل كبير، مما يؤدي إلى إظهار البشرة بشكل ضعيف وباهت.

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