هذا ما قاله طبيب ألماني عن أسباب آلام العظام

كثيرون هم من يعانون من آلام العظام، منها آلام الرقبة وآلام الأكتاف أو آلام الظهر. فأعراضه موجعة ومضاعفاته خطيرة على صحة الانسان. تعرّفوا في هذا المقال عن أهم أسباب آلام العظام التي لم تخطر على بال أحدكم من قبل.

قال طبيب العظام الألماني ماتياس ‫مانكه إن آلام الظهر لها أسباب عدة، أبرزها وضعيات الجسم الخاطئة، مثل ‫وضعية الكتف غير المتماثلة أثناء قيادة السيارة، والانحناء إلى الأمام ‫أثناء العمل المكتبي، والنظر إلى أسفل لفترات طويلة عند استعمال الهاتف ‫الذكي.

‫وأضاف مانكه أن آلام الظهر قد ترجع أيضا إلى مشكلة صحية خطيرة مثل ‫الانزلاق الغضروفي أو الانزلاق الفقاري أو ورم أو انحناء في العمود ‫الفقري.

كما قد يكون سبب آلام الظهر نفسيا مثل التوتر، الذي يؤثر بالسلب ‫على الجهاز الحركي.

ممارسة الرياضة

‫ولمواجهة آلام الظهر، أوصى أخصائي العلاج الطبيعي الألماني ألكسندر ‫سروكوفسكي بالمواظبة على ممارسة الرياضة؛ حيث ينبغي ممارسة تمارين من أجل تقوية عضلات الظهر وعضلات البطن، وكذلك عضلات قاع الحوض.

‫كما أكد سروكوفسكي على أهمية دمج الأنشطة الحركية في الحياة اليومية، ‫حيث ينبغي -على سبيل المثال- الصعود على الدرج بدلا من استخدام المصعد، ‫وقطع المسافات القصيرة سيرا على الأقدام أو على متن دراجة هوائية بدلا ‫من ركوب السيارة.

‫وبالنسبة لموظفي العمل المكتبي، فإنه يتعين عليهم اتخاذ وضعية جلوس ‫سليمة؛ حيث ينبغي أن يتخذ الظهر وضعية منتصبة، مع مراعاة ممارسة تمارين الاطالة بانتظام، والنهوض والمشي بضع خطوات من وقت إلى آخر.

‫وإذا كانت آلام الظهر ترجع إلى أحد الأمراض، فإنه يتم اللجوء إلى العلاج ‫الدوائي كالمسكنات، كما يمكن أيضا اللجوء إلى الجراحة لعلاج الانزلاق ‫الفقاري أو انحناء العمود الفقري.