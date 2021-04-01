هذا ما يحدث لجسمك إذا شربت كوباً من الكاكاو

تشير بعض الدراسات إلى أنّ استهلاك الكاكاو ، كان فعالاً في حمايتهم من بعض مشاكل الكلى.

أظهرت دراسة جديدة أن تناول كميات متزايدة من مركبات الفلافانول وهي مجموعة من الجزيئات الموجودة بشكل طبيعي في الفواكه والخضروات، قد تحمي الجسم من الاضطرابات القلبية الوعائية الناتجة عن الإجهاد الذهني، مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب والتخثر.

نشر موقع “ميديك فوريوم” تقريرا طبيا أفاد فيه بأن الغشاء البطاني للقلب والأوعية الدموية يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الطرفية، والسكتة الدماغية، وأمراض القلب، والسكري، والفشل الكلوي، ونمو الأورام، والتخثر، والالتهابات الفيروسية الشديدة.

وأي خلل وظيفي لهذا الغشاء نتيجة الضغوطات النفسية أو الإجهاد، يجعل الأشخاص عرضة للإصابة بالمخاطر والأمراض القلبية.

درس فريق بريطاني من الباحثين من جامعة برمنغهام في إنكلترا تأثير فلافانول الكاكاو على أداء الأوعية الدموية بعد تعرض الجسم للإجهاد، ونشروا النتائج التي توصلوا إليها في مجلة “Nutrients” “.

وتوصل الفريق في دراسته إلى أن شرب الكاكاو الغني بالفلافانول يمكن أن يكون له تأثير فعال ودور ملحوظ في الحد من الخلل الوظيفي البطاني الناجم عن الإجهاد العقلي، وكذلك يؤثر إيجابا في تحسين تدفق الدم خلال نوبات الإجهاد.

قام الباحثون بقياس تدفق الدم إلى الساعد وكذلك نشاط القلب والأوعية الدموية أثناء الراحة وأثناء الإجهاد، وقيموا وظيفة الأوعية الدموية لمدة 90 دقيقة بعد الإجهاد، فوجدوا أن الأوعية الدموية كانت أكثر نشاطا بأداء وظائفها عندما شرب المشاركون الكاكاو الغني بالفلافانول، ووجد الباحثون أيضا أن مركبات الفلافانول تعمل على تحسين تدفق الدم في أوقات التوتر.