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هذا ما يحدث لجسمك بعد التوقف عن تناول الوجبات السريعة

5 - مارس - 2021
آخر تحديث: 5 - مارس - 2021 11:20 صباحًا
البرغر من الوجبات السريعة

البرغر من الوجبات السريعة

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تشكل الوجبات السريعة خطرا على الصحة، وقد نشر موقع “دوتشيه فيله” الألماني عددا من الامور التي تحصل بمجرد الإقلاع عن تناول هذه الوجبات وهي:

1-خسارة الوزن وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب: حيث ربطت عدد من الدراسات استهلاك الوجبات السريعة بازدياد الوزن الذي يؤدي بدوره إلى الإصابة بالأمراض المزمنة.

وتكون هذه الأطعمة عالية الدسم كما تحتوي على نسبة عالية من السكريات والدهون والصوديوم، إضافة إلى استخدام الزيوت النباتية المهدرجة للقلي، والتي تحتوي على الدهون المتحوّلة، والتي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

2-حماية من خطر الإصابة بمرض السكري: وجدت دراسة أن تناول الوجبات السريعة مرتين أو أكثر في الأسبوع يرتبط بخطر الإصابة بمرض السكري من النمط الثاني بنسبة 27 في المائة. ومن خلال التخلص من هذه الأطعمة، يمكنك الحفاظ على صحتك على المدى الطويل.

3-تخفيف أعراض الاكتئاب: تبديل الوجبات السريعة للحصول على بدائل صحية يمكن أن يغذي بكتيريا الأمعاء الجيدة ويساعدها على النمو، وفي المقابل ستزيد من رغبتك في الأطعمة الطبيعية الكاملة وتناول الفواكه والخضروات بشكل أكبر، الأمر الذي يؤثر بدوره على صحتك النفسية ويساهم في تعديل المزاج.

4-تقليل خطر الإصابة بمرض “ألزهايمر”: تتسبب هذه المأكولات بحدوث تغيرات هيكلية في صحة الدماغ تؤثر سلباً على الذاكرة، كونها تفتقر إلى الفيتامينات والمعادن اللازمة لوظائف الدماغ، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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