هذا ما يحدث لجسمك عند الحد من تناول الجبن!

يعتير الجبن من أشهر وألذ الأطعمة في العالم. وهو بلا شك غني بالعناصر الغذائية المهمة أبرزها الكالسيوم. غير أن استهلاكه بكميات كبيرة، قد يترك آثارًا سلبية على الصحة.

بسبب محتواه من الصوديوم والدهون، توصي الدكتورة أكوا وولبرايت، مديرة برنامج التغذية الوطني لمؤسسة Whole Cities غير الربحية التابعة لـ Whole Foods، بالحد من الجبن عن طريق الالتزام بحصص مقدارها أونصة واحدة من الجبن الصلب أو حصص كوب من الجبن الطري في المرة الواحدة.

وإن كنت شخصًا يتطلع إلى تقليل استهلاك الجبن – أو ترغب في الإقلاع عنه تماما فأنت بصدد الحصول على بعض الفوائد من تحسن لون البشرة إلى صداع أقل، إذ يمكن أن يكون للتخلي عن الجبن بعض التأثيرات المذهلة على الجسم والعقل، بحسب تقرير لـ Eat This, Not That.

1. قد يتحسن لون بشرتك وملمسها

قد يكون لتقليل تناول الجبن ومنتجات الألبان تأثير إيجابي على لون بشرتك وملمسها. وذلك لأن منتجات الألبان مرتبطة بالإفراط في إنتاج الدهون، وفق الدكتورة ميا بيلينغر، أخصائية الطب الباطني.

2 قد تعاني أقل من الصداع والصداع النصفي

إذا كنت مصابا بالصداع النصفي بشكل متكرر، فقد يكون السبب وراء ذلك هو اتباع نظام غذائي غني بالجبن ومنتجات الألبان.

توضح بيلينغر أن “الإقلال من تناول الجبن قد يقلل الصداع والصداع النصفي الناجم عن تأثيرات مادة التيرامين الموجودة في الجبن”.

والتيرامين مركب طبيعي في النباتات والمنتجات الحيوانية. وفقا للدراسات قد تؤدي الكميات الكبيرة من التيرامين في الجسم إلى حدوث الصداع والصداع النصفي لدى الأشخاص.

3. قد تفقد الوزن

قد يؤثر تناول الجبن الزائد سلبا أيضا على أهداف إنقاص الوزن التي قد تكون لديك.

تقول بيلينغر: “قد يساعدك التقليل من تناول الجبن على إنقاص الوزن”. هذا بسبب السكر والدهون والسعرات الحرارية الموجودة غالبا في الجبن.

على سبيل المثال، يمكن أن تحتوي الوجبة الواحدة من جبن الشيدر التي تزن 100 غرام على 33 غراما من الدهون.

وقد يساعدك تقليل تناول الجبن أو اختيار خيارات قليلة الدسم أو خالية من الدهون.

4. قد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان

قد يساعد تقليل استهلاكك من الجبن ومنتجات الألبان بشكل عام في تقليل خطر الإصابة بالسرطان. هذا لأنه من خلال تناول كمية أقل من الجبن فإنك تتناول كمية أقل من الكازين، وهو بروتين موجود في الحليب قد يكون مرتبطا بالمرض.

تقول خبيرة التغذية في المركز الطبي بجامعة كاليفورنيا دانا إليس هونيس: “لقد ثبت أن الكازين يزيد من معدلات نمو أنواع معينة من الأورام، مثل سرطان البروستاتا وربما سرطان الثدي”.

وتضيف “عندما نأكل الكثير من الجبن، المصنوع أساسا من نسبة الكازين، فمن المحتمل أن نزيد من هذا الخطر”.

5. يمكنك تقليل الالتهابات في جسمك

تقول أخصائية التغذية بيس بيرغر إن الجبن ومنتجات الألبان تحتوي على الكثير من المواد المضافة والمواد الحافظة والهرمونات التي قد تسبب التهابا في الجسم.

وتضيف: “بصفتي أخصائية تغذية لمرضى متلازمة تكيس المبايض، أرى النساء يتناولن منتجات الألبان ويبلغن عن الصداع والاستجابات الالتهابية الأخرى”.

وتتابع: “لسوء الحظ، فإن جودة منتجات الألبان اليوم أقل بكثير وأكثر تعديلا مما كانت عليه قبل عشرين عاما- وهذا يؤثر على الكثير منا وأرى هذا مع النساء طوال الوقت”.

6. قد تعاني من انتفاخ أقل

إذا كنت ممن يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي وتعاني من الانتفاخ المتكرر، فإن الاستغناء عن الجبن ومنتجات الألبان أو الحد منها قد يساعد في عكس ذلك.

تقول تريستا بيست خبيرة التغذية الأميركية: “بالنسبة للكثيرين، يمكن أن تسبب منتجات الألبان اضطرابا في المعدة وانتفاخا بسبب نقص الإنزيمات الكافية لتحطيم سكر الحليب أو الحساسية الفعلية”.

وتضيف بيست: “من المعروف أن أولئك الذين يفتقرون إلى كميات كافية من اللاكتاز، وهو الإنزيم الذي يهضم سكر الحليب، يعانون من عدم تحمل اللاكتوز ويعانون من اضطراب الجهاز الهضمي المفرط والانتفاخ عند تناول منتجات الألبان”.