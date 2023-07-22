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هذا ما يحدث لجسمك عند تناول المانغو بكميات زائدة

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 22 - يوليو - 2023 10:26 مساءً
المانغو لها العديد من الفوائد الصحية

المانغو لها العديد من الفوائد الصحية

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تتمتع المانغو بالعديد من الفوائد الصحية مثل تحسين المناعة وصحة الجهاز الهضمي، كما قد تقلل مركبات “البوليفينول” في هذه الفاكهة من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

ولكن، كشفت عدد من الدراسات والأبحاث العلمية عن أضرار وفوائد تناول المانغو والتي أفادت بأنها تحتوي على مضادة للأكسدة ومضادة للسكري ومضادة للالتهابات ومضادة للشيخوخة، كما يعتقد أن تناول المانجو يقي من أنواع معينة من السرطان، على سبيل المثال.

أشارت دراسة إلى أن مادة البوليفينول مثل حمض الغاليك وجليكوزيدات الغالويل والجالوتانين الموجودة في المانغو قد تساعد في إدارة سرطان الثدي.وفقا لدراسة نشرها موقع أون هيلث onhealth.

وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن استهلاك المانغو قد يساعد في إدارة التهاب القولون التقرحي، وهي حالة التهابية مزمنة تصيب القولون والمستقيم.

هنا يعود الفضل أيضًا إلى البوليفينول، لكن قد يعاني بعض الأشخاص من ردود فعل سلبية تجاه أنواع معينة من المانجو، متمثلة في التالي:-

قد يسبب استهلاك أنواع معينة من المانغو ألمًا في الحلق أو حساسية (آلام في المعدة ، وعطس ، وسيلان الأنف) لدى بعض الأشخاص، أيضًا، تجنب تناول الكثير من المانغو في وقت واحد لأنه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل آلام المعدة وعسر الهضم والإسهال، إذا واجهت أي ردود فعل سلبية بعد تناول المانجو ، فاتصل بالطبيب على الفور.

كيفية الاستمتاع بالمانجو بدون آثار جانبية

ينصح الخبراء بتناول المانغو بكميات معتدلة للتمتع بفوائدها، يُنصح بنقع المانجو في الماء لمدة ساعة تقريبًا قبل تناولها لأن ذلك سيزيد من امتصاص الفيتامينات والمعادن الموجودة في الفاكهة، لا تأكل المانجو مع الوجبات، لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم وزيادة الوزن.

كيف تفيد المانجو بشرتك وشعرك

المانغو غنية بفيتامين أ الضروري لشعرك وبشرتك، وبالتالي ، فإن الاستهلاك المعتدل للمانجو قد يساعد في الحصول على شعر صحي وتغذية البشرة.

المانغو مفيد لعينيك

المانجو غني بالكاروتين ومضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين وفيتامين أ، والتي قد تساعد في الرؤية، اقترح عدد قليل من الدراسات أيضًا إمكانية استخدام المانجو لإدارة الضمور البقعي.

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