هذا ما يحدث لجسمك عند تناول “مصل” الحليب بانتظام

ذكر موقع “الإمارات اليوم” إن شرش أو مصل الحليب هو ذلك السائل الذي يفصل عن الحليب أثناء عمليّة التصنيع للألبان، أو من الحليب بعد عمليّة تصنيع الأجبان، لذلك فهو يحقق الفوائد التالية عند تناوله بانتظام.

1-يستخدم بروتين مصل الحليب للرياضيين ولاعبي كمال الأجسام. لأنّه يساهم في بناء العضلات بسبب احتوائه على الأحماض الأمينيّة اللازمة لبناء العضلات .

2- تناول البروتين الموجود في مصل الحليب يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وبالتالي يساعد في كبح الشهيّة لتناول الطعام.

3-البروتين الموجود في شرش الحليب من البروتينات المهمة التي تحتوي على الأحماض الأمينية المهمة التي تعمل على بناء وتطوّر الأنسجة العضلية. واستجابة الجسم لهذا النوع من البروتين كبيرة.

4-يساعد البروتين الموجود في مصل الحليب على تقوية جهاز المناعة. لأنّه يعتبر من مضادّات الأكسدة التي تعمل على دعم جهاز المناعة.