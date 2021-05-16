الأثنين 5 شوال 1442 ﻫ - 17 مايو 2021 |
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هذا ما يحصل لجسمك عندما “تضحك”

منذ 11 ساعة
فوائد عديدة للضحك

فوائد عديدة للضحك

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لطالما سمعنا مقولة “اضحك تضحك لك الدنيا” للتفاؤل وبث الطاقة الإيجابية لدى الإنسان، لكن ما الذي يفعله الضحك بالضبط داخل الجسم؟ وهل للضحك المفتعل التأثير الإيجابي نفسه في صحة الإنسان؟

خلال الضحك تشتد نحو 300 عضلة في جسم الإنسان، ويصبح التنفس أسرع، وتتوسع الرئتان وتستقبلان مزيدا من الأكسجين.

وهذه العملية تحفز تدفق الدم وكذلك الدورة الدموية بأكملها. وفضلا عن ذلك، يفرز الدماغ هرمونات السعادة التي تسمى الإندورفين، في حين ينخفض إنتاج هرموني التوتر الأدرينالين والكورتيزون، ويتلاشى التوتر والحزن، ويقلّ الألم.

ويعتقد الباحثون أن انخفاض التوتر والالتهابات في الجسم يقي من الإصابة بأمراض القلب الخطرة.

والضحك مفيد أيضا لجهاز المناعة، إذ تظهر الدراسات الأميركية أنه يزيد -في ما يبدو- عدد الخلايا المناعية، بما في ذلك تلك التي تمنع تكون الخلايا السرطانية داخل الجسم، حتى إن هناك تخصصًا طبيًّا يدرس آثار الضحك في الصحة الجسدية والعقلية.

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