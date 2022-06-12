هذا ما يفعله الكافيين لبشرتك!

لا شكّ بأن القهوة هي أشهر المشروبات في العالم، وهي مشروب الصباح الذي لا يستغني عنه ملايين للتزود بالطاقة التي تسمح لهم الانطلاق في رحلتهم اليومية.

بالإضافة الى إمداد الجسم بالطاقة، ترتبط القهوة بفوائد صحية أخرى نظرًا لاحتوائها على كميات من مضادات الأكسدة. غير أن مادة الكافيين الموجودة في القهوة قد تؤثر إيجابًا على صحة البشرة.

والبشرة حول العين تمتاز بأنها نحيفة للغاية وحساسة جدا، لذا فهي تحتاج إلى عناية خاصة.

في هذا الإطار، قالت مؤسسة “عين” الألمانية إنه ينبغي لهذا السبب استخدام كريمات العناية المخصصة للعيون، وليس كريمات العناية المخصصة للوجه، مشيرةً إلى أن كريمات العيون تحتوي على مواد فعالة تعمل على ترطيب البشرة حول العين وتمنحها مظهرا مشرقا ومفعما بالحيوية.

وأضافت المؤسسة أن حمض الهيالورونيك يعمل على ترطيب البشرة حول العين وتخليصها من التجاعيد، بينما يعمل الكافيين على تحفيز الدورة الدموية الدقيقة للبشرة، مما يسهم في تقليل الانتفاخات والحد من الأكياس الدمعية تحت العينين.

وتمتاز خلاصة نبات “الشزندرة” بتأثيرها المنشط للخلايا والمحفز لسريان الدم، ما يسهم في القضاء على الهالات السوداء تحت العينين ويمنح العينين مظهرا أكثر يقظة وإشراقًا.

وربطًا بفوائد القهوة، أشارت دراسة حديثة الى أنّ شاربي القهوة هم أقل عرضة للمعاناة من الموت المبكر، حتى لو كانوا يتناولون السكر مع قهوتهم، وأجريت الدراسة على 170 ألف بريطاني أصحاء في سنّ 50، نظر الباحثون إلى الأشخاص الذين شربوا القهوة غير المحلاة أو المحلاة والذين لم يشربوا القهوة على الإطلاق على مدى سبع سنوات.

ووجدوا أنّ شرب ما بين كوبين إلى أربعة أكواب يومياً كان العدد المثالي، بغض النظر عما إذا كانوا يستخدمون السكر أم لا، كان لدى شاربي القهوة غير المحلاة مخاطر أقل بنسبة 29 في المائة مقارنة بغير شاربي القهوة ، في حين ارتبطت القهوة المحلاة بمخاطر أقل بنسبة 31 في المائة.