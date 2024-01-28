هذا ما يفعله شرب فنجان قهوة على معدة فارغة

حذرت دراسة من مخاطر تناول “فنجان القهوة” على معدة فارغة، كاشفة عن أضرارها.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية يوم أمس السبت فإن شرب القهوة على معدة فارغة غير مرجح أن يتسبب في مشاكل صحية، ولكن هناك فئة من الأشخاص يجب عليها أخذ الحيطة والحذر.

وفي هذا السياق، أوضحت أستاذة علم وظائف الأعضاء بجامعة كاليفورنيا، كيم باريت، أن تناول القهوة على معدة فارغة قد يزيد من الأعراض للأشخاص الذين يعانون من معدة حساسة، أو الذين يميلون للإصابة بحالات مرضية مرتبطة بالجهاز الهضمي، مثل الارتجاع المعدي المريئي، أو الأشخاص الذين يعانون من تلف في بطانة المعدة.

وأشارت باريت إلى ضرورة أخذ الحذر من تناول الكافيين بشكل عام، حيث يكون مستوى الكورتيزول (هرمون يسبب التوتر ويلعب دوراً في استجابة الجسم للتحديات) عادةً في أعلى مستوياته في الصباح. وقد يؤدي تناول جرعة زائدة من الكافيين في هذا الوقت إلى تأثير هرمون الكورتيزول.

ومن جهة أخرى، أوصت المتخصصة في علم التغذية في مستشفى كليفلاند كلينيك، كورتني ديلبرا، الذين يعانون من مرض السكري ويرغبون في شرب القهوة على معدة خاوية بدمج البروتين مع الكربوهيدرات في وجبة الإفطار، لتحقيق توازن في مستويات السكر في الدم.

وبالرغم من أن القهوة قد تكون محفزة لحموضة المعدة، إلا أنه من غير المرجح أن يشكل ذلك مشكلة كبيرة بالنسبة لأغلب الأشخاص، بحسب ما أشارت “واشنطن بوست”.

كما أظهرت دراسة أُجريت على 8 آلاف شخص سليم أنه لا توجد صلة كبيرة بين استهلاك القهوة و4 اضطرابات رئيسية في الجهاز الهضمي العلوي، مثل القرحة ومشاكل المريء.

وفي ما يتعلق بسمات الوجه، فقد أوضحت باريت أن المعدة “مجهزة جيدًا لحماية نفسها”، وأن القهوة “من غير المرجح أن تدمر بطانة المعدة ما لم يكن هناك مرض أساسي”. ولتجنب أي أعراض محتملة لتناول القهوة على معدة خالية، يُفضل تناول القهوة الأغمق أو إضافة الحليب أو الكريمة لتخفيف الحمض في المعدة.