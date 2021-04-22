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هذا هو أسوأ وقت لشرب الماء

22 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 22 - أبريل - 2021 5:45 مساءً
كوب ماء

كوب ماء

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ذكرت أخصائية التغذية إيرين بالينسكي أنه “من غير المرجح أن يسمح بشرب الماء قبل النوم، لأن ذلك يسبّب اضطرابا  ولا يسمح للجسم بأخذ 7- 8 ساعات الكافية لنوم مستمر”، وفقا لما نقلته مجلة “ميديك فوروم رو” الطبية.

وأوضحت بالينسكي أنه “من المحتمل أن يستيقظ الشخص للذهاب إلى المرحاض، في حين أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يرتبط بخطر الإصابة بالعديد من الاضطرابات الخطيرة، بما في ذلك الاضطرابات الأيضية والسمنة وارتفاع ضغط الدم”.

وقدّمت بالينسكي نصيحة للأشخاص بأنه “يجب التقليل من تناول الماء قبل النوم بحوالي ثلاث ساعات، حيث يكون الجسم قادرا على معالجة السوائل الزائدة، وبالتالي يكون النوم هادئا وعميقًا”.

ومن جهة أخرى، ترى الأخصائية أيضا أنه “من المفيد شرب كوب من الماء عند الاستيقاظ، لأنه يحافظ على ترطيب الجسم طوال اليوم، فنقص السوائل يجبره على الاحتفاظ بالرطوبة، ويساعد شرب الماء بشكل كاف عمليات التمثيل الغذائي النشطة، مما يساهم في القضاء على المواد السامة التي قد تكون ضارة بالجسم”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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