هذا هو الوقت الأفضل لتناول المكسرات

تعتبر المكسرات أساسية في نظام غذائي جيّد.

وهي واحدة من أكثر خيارات الوجبات الخفيفة، فهي تحتوى على مستويات عالية من مضادات الأكسدة والتي تلعب دورا مهما في مكافحة الالتهابات وتلف الخلايا والأنسجة التي تسببها الجذور الحرة، كما أنها غنية بالألياف والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، وتظهر الأبحاث أنها تساعد على خفض الكوليسترول وتحسين وظائف الأوعية الدموية وإفادة العضلات والمفاصل أيضًا.

وقد تحتوي بعض المكسرات على نسبة عالية من الدهون ، ولهذا يُنصح بتناولها بكميات محدودة وفي وقت محدد حتى لا تؤثر على صحتك، وفقا لما نشره موقع “food.ndtv”.

تحتوي المكسرات على أنواع عديدة من العناصر الغذائية الكلية مثل الحديد والفيتامينات والمعادن والكالسيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية والأحماض الدهنية غير المشبعة والعديد من العناصر الغذائية الدقيقة الأخرى مثل النحاس والمنجنيز والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك باختصار ، تُعرف هذه باسم مولدات الطاقة لجسمنا بأنهم يلعبون دورًا مهمًا في تحقيق الفوائد الصحية المختلفة ولكن يجب على المرء أن يستهلكها على فترات مختلفة خلال اليوم لاستخراج أكبر عدد ممكن من المساعدات منها.

إذا كنت ترغب في الحصول على أقصى فائدة من تناول المكسرات، يُنصح بتناولها في الصباح، يمكن أن يساعدك تناول المكسرات مع وجبة الإفطار على درء التعب وتنظيم ضغط الدم في جسمك بسلاسة، يلعبون دورًا رئيسيًا في إزالة الكوليسترول السيئ من الدم وتحسين أداء القلب.

كيف يجب أن تستهلك هذه الأطعمة كثيفة العناصر الغذائية؟

يمكن أن يوفر اللوز تأثيرات إيجابية على صحتك، غنية بالعديد من العناصر الغذائية التي تعتبر المكسرات المثالية لبدء يومك، الفستق والكاجو والصنوبر، يمكن أن تساعد في تعزيز مناعتك وقدرتك على التحمل بعد يوم طويل في العمل، يمكن أن تكون هذه أيضًا خيارًا رائعًا لتناول الوجبات الخفيفة.

الجوز والبرقوق والتمور ،فهي غنية بالألياف القابلة للذوبان ويمكن أن تساعدك بشكل كبير في حل المشاكل المتعلقة بالهضم والإمساك، يضمن لك تناولها في الليل عدم الشعور بالانتفاخ أو الإمساك في اليوم التالي.

ما الذي يجب عليك تجنبه؟

تجنب تناول المكسرات الغنية مثل الكاجو أثناء الليل ، فقد تزعج نومك وتسبب ثقلًا في المعدة أو عسر الهضم أيضا ، تجنب المكسرات المحمصة بالزيت والمكسرات المغطاة بالشوكولاتة.

عدد المكسرات التي يجب أن تستهلكها خلال النهار؟

يجب على المرء أن يدرج قبضة واحدة مليئة بالمكسرات مرة واحدة يوميًا في نظامه الغذائي. يجب أن يكون حوالي 20-25 حبة في اليوم ، والتي يمكنك تقسيمها وفقًا لتوقيتات وفترات زمنية مختلفة.