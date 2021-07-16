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هذا هو الوقت المثالي لتناول البطيخ

16 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 16 - يوليو - 2021 1:42 مساءً
يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء الذي يحافظ على رطوبة الجسم

البطيخ

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يعتبر البطيخ من أكثر الفواكه المرغوبة صيفا، وذلك لطعمها اللذيذ ولغناها بالسوائل، وفي مقابلة مع بوابة “دكتور بيتر” عن المعدل اليومي للبطيخ، عددت الطبيبة الروسية، أولغا شارابوفا، الأمراض التي إن وجدت يُمنع معها تناوله.

وأشارت إلى أن البطيخ يحتوي على العديد من المواد المفيدة: فيتامينات من المجموعتين A وC وB6 والمغذيات النباتية والمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والفوسفور. تساعد هذه المغذيات الكبيرة على تجديد سوائل الجسم وتنظيم درجة حرارة الجسم.

وأشارت الطبيبة أيضًا إلى أن البطيخ لا يروي العطش جيدًا فحسب، بل يروي الجوع أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، للبطيخ تأثير إيجابي على نظام القلب والأوعية الدموية وضغط الدم، ويزيل السموم من الجسم.

على الرغم من الخصائص المفيدة العديدة، يُسمح بتناول البطيخ للمصابين ببعض الأمراض، ولكن بكميات محدودة للغاية.

وقالت: “نحن الأطباء ننصح الأشخاص الذين يعانون من الإسهال وتحصي البول وتصلب الشرايين والورم الحميد في البروستاتا بتناول البطيخ بكميات محدودة. ولا ينصح بتناول البطيخ في حالة أمراض القلب والأوعية الدموية”.

وشددت على أنه من الأفضل تناول البطيخ قبل الغداء، تقريبا 200-300 غرام في اليوم. في الوقت نفسه، لا ينصح بتناول البطيخ مع المنتجات الأخرى. أخيرًا، لا ينبغي تناول البطيخ قبل شهر أغسطس/أب نظرًا لارتفاع مخاطر شراء منتج منخفض الجودة، ما قد يؤدي إلى التسمم.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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