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هذه أفضل التمارين التي يمكن ممارستها لـ 30 دقيقة

28 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 28 - فبراير - 2021 5:35 مساءً
تمارين رياضية

تمارين رياضية

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من المعروف بأن التمارين الرياضية تعود بالفائدة الكبيرة على الصحة، وبحسب الخبراء، فإن ممارسة الرياضة لمدة ثلاثين دقيقة يومياً، تعتبر كافية للحصول على نتائج رائعة لجميع أنواع التمارين.

فيما يلي مجموعة من أفضل التمارين الرياضية التي يمكن ممارستها لمدة ثلاثين دقيقة بشكل يومي، بحسب ما أورد موقع “تومز غايد” الإلكتروني:

تمارين حرق الدهون

مجموعة من التمارين المفيدة التي تعتمد على الذراعين والساقين، يمكن متابعة الفيديو للتعرف على التمارين بشكل مفصل.

اليوغا الخفيفة

كل ما تحتاجه هو حصيرة اليوغا والبدء بممارسة هذه التمارين التي يمكن أن تستمر لمدة ثلاثين دقيقة كما في الفيديو.

تمارين كارديو مع الرقص اللاتيني

تعد تمارين الرقص من أكثر أنواع تمارين القلب شيوعاً. يتضمن هذا التمرين فترة إحماء واستراحة. تابع الفيديو لممارسة التمرين بالشكل المطلوب.

تمارين كامل الجسم

مجموعة متنوعة من التمارين مع فترات راحة منتظمة. يمكنك القيام بها بدون أي معدات، ولكن بسبب وجود حركات أرضية عديدة يُنصح باستخدام حصيرة التمرين.

تمرين الأوزان لكامل الجسم

يعد تمرين الأوزان لكامل الجسم أحد أفضل التمارين لمدة 30 دقيقة للأشخاص الذين يتطلعون إلى دمج الأوزان في روتين تمارينهم اليومي. تحتاج فقط إلى زوج واحد من الأوزان لهذا التمرين.

    المصدر :
  • الإمارت 24

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